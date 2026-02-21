Kinh hoàng Olympic: VĐV bị giày của đối thủ cứa vào mắt, buộc nằm cáng rời sân

Một khoảnh khắc rùng mình vừa xảy ra ở nội dung 1500m nữ môn trượt băng tốc độ ngắn tại Olympic mùa đông Milan Cortina 2026. VĐV Ba Lan Kamila Sellier bị lưỡi giày của đối thủ rạch trúng vùng phía trên mắt trái, khiến cô đổ máu ngay trên sân băng.

Tai nạn xảy ra vào tối thứ 20/2 tại Milano Ice Skating Arena. Sellier ngã xuống trong một pha va chạm liên hoàn cùng huyền thoại người Ý Ariana Fontana và VĐV Mỹ Kristen Santos-Griswold. Trong lúc hỗn loạn, lưỡi giày sắc bén đã quệt trúng mặt Sellier, tạo nên một cảnh tượng khiến cả khán đài nghẹt thở.

Cuộc đua lập tức bị tạm dừng. Nhân viên y tế lao ra sân, dùng một tấm vải trắng lớn che chắn khu vực cấp cứu khỏi tầm nhìn của hàng nghìn khán giả đang chật kín nhà thi đấu trong đêm tranh tài cuối cùng của short track. Sellier được đặt lên cáng và đưa khỏi sân trong tình trạng máu me đầy mặt.

Tình huống tai nạn khiến Sellier chấn thương mặt

Tai nạn xảy ra trên đường băng khiến một VĐV phải rời sân với mặt bê bết máu (Ảnh: EPA)

Cận cảnh lưỡi giày cứa vào mặt Kamila Sellier (Ảnh: ANP/Shutterstock)

Nữ vận động viên người Ba Lan bị chảy máu nhiều ở mặt (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Dù vậy, nữ VĐV Ba Lan vẫn kịp giơ ngón tay cái trấn an người hâm mộ khi được đẩy ra ngoài. Một vệt máu còn in lại ở góc cuối đường đua và phải được lau dọn trong giờ nghỉ giữa các lượt thi.

Phía đoàn thể thao Ba Lan sau đó xác nhận mắt của Sellier không bị tổn thương nghiêm trọng. Cô được khâu vết thương ngay tại sân trước khi chuyển đến bệnh viện để kiểm tra thêm.

Ở diễn biến liên quan, Santos-Griswold bị xử phạt vì lỗi vượt làn trái phép - tình huống được xác định góp phần dẫn đến vụ va chạm. Án phạt khiến cô không thể giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó, Fontana cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Bộ đồ thi đấu của cô bị rách nhẹ và cô phải nhờ bác sĩ vật lý trị liệu chăm sóc vùng hông trái trong thời gian gián đoạn. Dù vậy, tay đua người Ý vẫn xuất sắc về nhì sau Hanne Desmet để giành vé vào bán kết.

Sau đó, Fontana tiếp tục tiến vào chung kết và vượt qua Zhang Chutong chỉ trong gang tấc ở vạch đích.

Đương kim á quân Olympic nội dung 1500m, Fontana đang hướng tới cột mốc lịch sử: san bằng kỷ lục số huy chương Olympic mùa đông của huyền thoại trượt tuyết băng đồng Na Uy Marit Bjørgen để trở thành VĐV giàu thành tích nhất lịch sử Thế vận hội mùa đông.

Trước đó tại Milan Cortina, Fontana đã giành HCV tiếp sức hỗn hợp 2000m cùng hai tấm HCB ở các nội dung tiếp sức 500m và 3000m, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của short track thế giới.

Sự cố của Sellier một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm tiềm ẩn của môn thể thao tốc độ này - nơi chỉ một tích tắc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.