Kinh hoàng: Cầu thủ nổi tiếng thẳng tay móc mắt đối thủ dù đang thắng 73-0 kỉ lục

Một khoảnh khắc ghê rợn đến khó tin đã xảy ra trong trận đại thắng 73-0 của Nam Phi trước Wales. Eben Etzebeth - ngôi sao đình đám của Springboks - bị đuổi thẳng khỏi sân vì hành vi cực kỳ nguy hiểm: chọc móng tay vào mắt đối thủ Alex Mann.

Sự cố diễn ra ở phút 78, thời điểm mà Nam Phi đang "hành" Wales không trượt phát nào. Trận đấu vốn đã mất cân bằng bỗng bị đẩy lên như phim hành động khi một pha va chạm cuối trận biến thành hỗn chiến. Etzebeth lao vào, đưa tay về phía Mann và thẳng tay chọc ngón cái vào mắt trái cầu thủ người Wales. Chỉ đến khi đồng đội kéo ra, Etzebeth mới dừng lại.

Pha bóng kinh hoàng lập tức được TMO Eric Gauzins xem lại, và trọng tài Luc Ramos không mất một giây do dự để rút thẻ đỏ trực tiếp.

Eben Etzebeth đã làm hỏng chiến thắng 73-0 của đội mình trước xứ Wales với pha móc mắt Alex Mann

Theo luật World Rugby, hành vi nguy hiểm này có thể bị cấm đến… 4 năm, dù khả năng đó khá thấp. Mức phạt thực tế dự kiến từ 12 đến 24 tuần. Dù vậy, cú móc mắt kinh hoàng vẫn đủ khiến dân mạng nổi da gà.

Wales trải qua "đêm ác mộng" tệ nhất lịch sử – thua trắng ngay tại Cardiff

Ngoài drama móng tay rợn người, Wales gần như chẳng còn gì để nói ngoài nỗi đau "không thể gỡ".

Thất bại 0-73 là trận thua đậm nhất từ trước tới nay của Wales trên sân nhà, và cũng là lần đầu họ không ghi được điểm nào trên tổ ấm kể từ năm… 1967. Một trận đấu đúng nghĩa "lễ hiến tế", nơi Springboks ghi tới 11 try, nghiền nát hàng thủ đối phương như xe lu chạy qua đường đất.

Ngôi sao Sacha Feinberg-Mngomezulu chơi như lên đồng: Ghi 2 try, thực hiện 9 cú chuyển hóa, tổng cộng 28 điểm

Cardiff chưa bao giờ chứng kiến một cơn ác mộng thể thao như vậy: số điểm thủng lưới và số try nhận đều lập kỷ lục buồn.

Wales thiếu 13 cầu thủ vì vấn đề lịch thi đấu. Nhưng Nam Phi cũng mất… 12 cầu thủ vì lý do tương tự. Và kết quả trên sân trông chẳng khác gì đàn ông đấu với thiếu niên.

Bị "đánh phủ đầu", Wales không kịp thở

Springboks chỉ mất gần 10 phút để mở tỷ số, và từ đó trở đi, mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản "hủy diệt": Steenkamp mở màn, Ethan Hooker xuyên thủng hàng thủ mỏng manh, Jasper Wiese ghi try dễ như tập nhẹ, Morne van der Berg lao vào khung thành sau pha mở bóng tuyệt đẹp. Nửa sau chứng kiến thêm một "cơn mưa try" từ Mostert, Feinberg-Mngomezulu, Moodie, Esterhuizen…

Hai thẻ vàng dành cho Plumtree và Wainwright càng khiến Wales không thể ngóc đầu lên. Bảng điểm liên tục nhảy số theo cách… đau lòng cho hơn 50.000 khán giả tại sân.

Và rồi, như thêm muối vào vết thương, trước khi bị đuổi khỏi sân, Etzebeth cũng kịp ghi tên mình vào danh sách người ghi try.

Kết thúc trận đấu, Springboks có 10 cầu thủ khác nhau ghi try - minh chứng rõ ràng nhất cho độ chênh lệch không tưởng giữa hai đội.