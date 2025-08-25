King's Cup của Thái Lan được FIFA công nhận, vì sao Việt Nam chỉ giao hữu với… CLB V.League?

Từ ngày 4-7 tháng Chín tới, tuyển Thái Lan sẽ thi đấu giải giao hữu lâu năm King's Cup với các khách mời Iraq, Hong Kong (Trung Quốc) và Fiju. Ngay trước thềm giải đấu năm nay, chủ nhà Thái Lan nhận tin vui rằng FIFA đã chính thức gửi thư xác nhận, công nhận giải bóng đá giao hữu truyền thống Cúp Nhà vua Thái Lan (King's Cup) là giải đấu quốc tế hạng A (FIFA International A Match).

Trong khi đó, vào đầu tháng Chín này, tuyển Việt Nam ban đầu không định tập trung ĐTQG để thi đấu giao hữu. Nhưng gần nhất, tuyển thay đổi kế hoạch, vẫn tập trung và giao hữu với 2 CLB V.League, là Nam Định (4/9) và CAHN (7/9).

Nói về việc Thái Lan vẫn nỗ lực duy trì King's Cup và nhận "trái ngọt" từ FIFA, BLV Quang Huy chia sẻ:

"Tôi nghĩ sự công nhận từ FIFA dành cho King's Cup là điều xứng đáng, vì Thái Lan đã tổ chức bao nhiêu năm rồi, có nhiều đối thủ rất chất lượng. Nhìn sang các nước Đông Nam Á cũng từng có các giải như vậy nhưng đã bỏ hết.

Thái Lan vẫn duy trì được King's Cup vì họ đủ tiềm lực và biết cách phối hợp với du lịch. Họ có nguồn thu từ du lịch nên sẽ rót sang bóng đá, có kinh phí tổ chức cũng như mời các đội lớn.

Việc từ giờ, King's Cup được FIFA chính thức công nhận là giải đấu giao hữu hạng A, là một sự động viên cho các đội tham gia.

King's Cup của Thái Lan lên một đẳng cấp mới!

Và tôi cũng thấy có một điều quan trọng thế này. Bây giờ, châu Âu họ hạn chế để các tuyển của UEFA ra ngoài giao hữu bằng cách tổ chức Nations League. Các đội tuyển của châu lục khác rất khó tìm đối thủ giao hữu. Điều đó giúp bóng đá châu Âu vốn đã mạnh rồi, thì giờ sẽ trở nên mạnh hơn, khi các đội có sức mạnh tương đồng được cọ xát, cùng nhau phát triển ở Nations League.

Những đội mạnh như Brazil, Argentina muốn tìm đối thủ tương đồng giao hữu sẽ khó hơn. Đấy là tương lai cho King's Cup có thể mời được những đội mạnh ngoài châu Âu, những đội mạnh của châu Á, châu Phi và cả Nam Mỹ.

Trước đây, những đội ấy có thể chê việc đến Đông Nam Á giao hữu vì dưới tầm của họ. Nhưng tương lai, có thể King's Cup sẽ mời được Messi cùng Argentina hay Salah cùng Ai Cập thì sao?".

Một câu hỏi đặt ra là, nếu Thái Lan tổ chức được một King's Cup ngày càng phát triển như vậy, thì Việt Nam có nên học theo? BLV Quang Huy tiếp:

"Trước đây Việt Nam cũng hay tổ chức các giải giao hữu lớn, trước khi đội trẻ đá SEA Games hoặc đội quốc gia đá AFF Cup. Nhưng gần đây chúng ta không tổ chức được nữa, theo tôi chủ yếu ở khâu khách mời. Chúng ta nhiều lúc mời những đội không xứng tầm, hoặc đá với các CLB.

Tổ chức giao hữu quốc tế mà lại có CLB vào thì FIFA họ sẽ không thích, làm nhiều họ sẽ cảnh báo mình. Chúng ta không dễ để tìm đối tác phù hợp, ngay cả những đội vừa tầm thì cũng tốn nhiều tiền rồi. Thành ra chúng ta khó tổ chức giải giao hữu mà chỉ tổ chức các trận giao hữu đơn lẻ".

Tuyển Việt Nam không giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng Chín.

Với riêng việc đầu tháng Chín tới, ĐT Việt Nam chỉ giao hữu cùng 2 CLB Nam Định và CAHN, BLV Quang Huy cho rằng đấy là vì VFF xác định mục tiêu cho ĐTQG thời gian tới không nhiều, cần dồn sức cho U23 đá vòng loại châu Á:

"Việc chúng ta giao hữu với 2 CLB trong nước dịp FIFA Days tháng Chín tới, theo tôi nghĩ thì là định hướng từ VFF. Chúng ta bây giờ rèn luyện ĐTQG thì là rèn luyện vì mục đích gì? Trước mắt ở vòng loại Asian Cup 2027 thì chúng ta đã thua Malaysia một trận rất sâu rồi (0-4). Nói thật bây giờ chúng ta thấy cửa đi Asian Cup 2027 là rất nhỏ. Vì Malaysia nhập tịch nên giờ rất mạnh. Cứ cho là từ giờ chúng ta thắng hết đi, thì liệu ta có thể thắng Malaysia đậm như vậy ở lượt về không?

Tôi hiểu ý định của HLV Kim Sang-sik là dồn lực cho U23. Trong bối cạnh đấy, đá với CLB thì tuyển thủ quốc gia vẫn được cọ xát và giữ thể lực khi trở về V.League. Nếu tính toán như vậy thì cũng có cái lý. Vì U23 không chỉ đá vòng loại châu Á mà cuối năm còn SEA Games nữa. Họ cũng là tương lai của ĐTQG.

Tất nhiên trong bóng đá thì luôn có bất ngờ, chúng ta không thể nói chắc điều gì, nhưng cơ hội ở vòng loại Asian Cup 2027 là rất nhỏ!".