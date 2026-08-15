Kín tiếng tuyệt đối: Gia đình Ronaldo cũng chỉ được biết chuyện anh kết hôn vào 30 giây trước đám cưới?

Một MC truyền hình Bồ Đào Nha gây sốc khi tiết lộ gia đình Cristiano Ronaldo có thể chỉ biết chuyện anh kết hôn với Georgina Rodriguez đúng 30 giây trước khi hôn lễ bắt đầu.

Đám cưới bí mật của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez tiếp tục hé lộ những chi tiết gây bất ngờ. Sau khi giấy đăng ký kết hôn được công khai, một MC truyền hình nổi tiếng tại Bồ Đào Nha tuyên bố rằng gia đình CR7 có thể chỉ biết anh chuẩn bị cưới Georgina vài chục giây trước thời điểm cặp đôi chính thức làm lễ.

Thông tin được MC Cristina Ferreira đưa ra trên chương trình Dois as 10 của đài TVI. Khi đề cập tới việc mẹ Ronaldo cùng các anh chị em của anh không xuất hiện trong hôn lễ, nữ MC nói: "Và lẽ ra họ thậm chí không nên biết. Hoặc nếu có biết, thì cũng chỉ biết trước 30 giây".

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những đám cưới kín đáo nhất của Ronaldo, khi ngay cả những người thân trong gia đình cũng không được thông báo trước về thời điểm anh chính thức trở thành chồng của Georgina.

Rộ tin gia đình Ronaldo không được báo trước về hôn lễ của anh (Ảnh: IGNV)

Theo giấy đăng ký kết hôn được tờ Jornal de Noticias công bố, Ronaldo và Georgina tổ chức lễ cưới vào ngày 11/8 tại căn biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng Anh ở khu vực Quinta da Marinha, Cascais. Hôn lễ chỉ có 4 người làm chứng cùng các con của cặp đôi. Mẹ Ronaldo - bà Dolores Aveiro - và ba anh chị em của anh là Hugo, Elma và Katia đều không có mặt.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của gia đình Ronaldo không đồng nghĩa với việc họ phản đối cuộc hôn nhân. Ngay sau khi Ronaldo và Georgina công khai tin vui, bà Dolores đã để lại một biểu tượng trái tim dưới bài đăng của con trai. Đây được xem là lời chúc phúc dành cho cặp đôi sau gần một thập kỷ bên nhau.

Chị gái Ronaldo - Katia Aveiro - cũng có động thái tương tự khi thả tim dưới bài đăng công khai hình ảnh nhẫn cưới của em trai. Tuy nhiên, Katia vẫn chưa trực tiếp lên tiếng về việc cô không tham dự hôn lễ. .

Đám cưới kín đến mức nào?

Trước khi Ronaldo và Georgina chính thức xác nhận kết hôn, người hâm mộ từng bị cuốn vào hàng loạt đồn đoán về địa điểm tổ chức. Thậm chí, hàng trăm người từng tập trung bên ngoài Nhà thờ Funchal ở Madeira vì tin rằng đây sẽ là nơi diễn ra hôn lễ. Nhưng cuối cùng, cặp đôi lựa chọn một địa điểm hoàn toàn riêng tư: chính căn biệt thự của họ tại Cascais. Ronaldo và Georgina chỉ công khai tin vui bằng một bức ảnh đơn giản, trong đó hai bàn tay đeo nhẫn cưới xuất hiện cùng dòng chữ "C <3 G".

Bởi vậy, chi tiết gia đình Ronaldo chỉ biết chuyện cưới Georgina trước hôn lễ 30 giây hiện vẫn là tuyên bố chưa được chính Ronaldo hay người thân xác nhận. Dù vậy, nó càng khiến đám cưới của Ronaldo và Georgina trở nên đặc biệt. Sau gần 10 năm bên nhau, cặp đôi đã chọn cách bước vào hôn nhân trong một buổi lễ cực kỳ riêng tư, với số khách mời ít đến mức những người hâm mộ cũng chỉ có thể lần lượt biết các chi tiết sau khi giấy tờ và hình ảnh được hé lộ.