Kiện tướng kickboxing thách thức cao thủ 'Thần võ' Việt Nam

Sự kiện võ thuật tổng hợp GMA08 với chủ đề "Trụ thần chiến kỷ" diễn ra lúc 19h ngày mai 6/9 tại TP.HCM. Sự chú ý của người hâm mộ võ thuật Việt Nam đổ dồn về cặp đấu giữa Phạm Anh Đức và Hà Thế Anh - trận tranh đai Mãnh hổ (hạng cân 68 kg).

Hà Thế Anh là đương kim vô địch, người giữ đai Mãnh hổ đầu tiên của giải "Thần võ". Tay đấm sinh năm 2002 có nền tảng tán thủ, kickboxing trước khi bổ sung kỹ thuật jujitsu để thi đấu võ thuật tổng hợp (MMA). Trên hành trình giành đai vô địch năm ngoái, Hà Thế Anh có chuỗi 6 trận liên tiếp không thua.

Cách đây 2 tháng, Hà Thế Anh vừa góp mặt trong trận đấu đôi ở Lion Championship. Mãnh hổ của GMA cùng đồng đội Nguyễn Thành Thoan đánh bại 2 võ sĩ Trung Quốc là Trương Yến Long, Giả Diên Tần.

Hà Thế Anh (bên phải) giữ đai vô địch Mãnh hổ.

Trong khi đó, Phạm Anh Đức - biệt danh "xoáy nước sông Hồng" - được biết đến với phương pháp rèn luyện thể lực thú vị. Ngoài thời gian trong phòng tập, võ sĩ này thường xuyên tập luyện bằng cách bơi ngược dòng sông Hồng. Tay đấm này cũng gây chú ý với người hâm mộ nhờ lối đánh đầy tính cống hiến, biểu diễn. Cũng chính điều này từng khiến anh nhận thất bại đau đớn cách đây 1 năm tại giải "Thần võ".

So với thời điểm đó, Phạm Anh Đức hiện tại có phong độ ổn định và lối đánh được định hình rõ ràng hơn. Kiện tướng jujitsu quốc gia hứa hẹn mang đến thử thách khó khăn cho nhà vô địch hạng Mãnh hổ.

Ngoài trận đấu tranh đai, võ đài GMA Arena còn 7 trận đấu khác đáng chú ý. Ở hạng Đường lang (53kg), Phan Ngọc Hiếu đấu với Lương Trọng Nghĩa, Huỳnh Quang Thiện so tài Bùi Xuân Nguyên trong 2 trận bán kết.

Các trận bán kết hạng Hổ mang (55 kg) giữa Phạm Bền Lòng với Đặng Khánh Nhiên, Lê Minh Luân với Đặng Quốc Quang diễn ra kế tiếp. Ở trận bán kết hạng Chim Ưng (59kg), trận đấu giữa Huỳnh Ngọc Hùng với Lê Quang Linh cũng rất đáng xem.Trong khi đó, Phạm Kim Quốc Huy sẽ đấu với Trần Nhật Long ở trận bán kết hạng Hắc báo (63 kg) và cặp đấu còn lại là Trần Quang Hiển tỷ thí Bùi Văn Lễ.