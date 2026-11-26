U17 Việt Nam thua Mali 0-2, khép lại hành trình World Cup 2026 với 1 điểm và 5 bàn thắng, nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng khích lệ.

Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội, U17 Việt Nam nhận thất bại đầu tiên

U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng G U17 World Cup 2026 với quyết tâm giành chiến thắng trước Mali để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về thể hình, sức mạnh và tốc độ, thầy trò HLV Cristiano Roland đã không thể tạo nên bất ngờ.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali (Bảng G, World Cup U17 2026, 26/11)

Đội bóng áo đỏ nhập cuộc với sự thận trọng, chủ động tổ chức phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Dù vậy, U17 Mali nhanh chóng cho thấy sự khác biệt về khả năng kiểm soát thế trận. Đại diện châu Phi pressing quyết liệt, liên tục gây sức ép và khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.

Cơ hội đáng tiếc nhất của U17 Việt Nam đến ở phút 26. Từ sai lầm của hàng phòng ngự Mali, Lê Trọng Đại Nhân có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Abdoul Coulibaly. Thay vì dứt điểm ngay khi có khoảng trống thuận lợi, tiền đạo mang áo số 9 lại chần chừ, cố gắng xử lý qua người. Điều này giúp hậu vệ Mali kịp thời lùi về phá bóng giải nguy.

Đây thực sự là tình huống khiến U17 Việt Nam phải tiếc nuối. Nếu Đại Nhân quyết đoán hơn, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể tạo ra bước ngoặt trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

U17 Việt Nam đã có những phút chơi tốt, nhưng cuối cùng vẫn thua U17 Mali 0-2.

Sang hiệp hai, U17 Mali tiếp tục gia tăng sức ép. Thủ môn Lý Xuân Hòa trở thành điểm tựa quan trọng khi liên tiếp cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm của đối phương ở phút 51 và 53. Tuy nhiên, sức ép liên tục cuối cùng cũng khiến hàng phòng ngự Việt Nam không thể đứng vững.

Phút 57, từ tình huống xử lý bóng khéo léo rồi chọc khe của Sacko, Sanaba Keita thoát xuống và tung cú dứt điểm căng trong vòng cấm, đánh bại Xuân Hòa để mở tỷ số cho U17 Mali.

Sau bàn thua, HLV Cristiano Roland thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự, đồng thời yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Nguyễn Lực có một số cơ hội từ những tình huống đá phạt, nhưng chưa thể tạo nên khác biệt.

Đến phút 82, hàng phòng ngự U17 Việt Nam tiếp tục bị xuyên thủng. Keita tăng tốc bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Koita băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Mali. Như vậy, đại diện châu Phi đã tận dụng tốt những thời điểm quyết định để khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục.

Cũng ở lượt cuối, U17 Bỉ thắng U17 New Zealand tới 6-0. Chung cuộc, Việt Nam đứng thứ ba bảng G.

Thất bại đầu tiên và bài học lớn từ hành trình World Cup

Thất bại 0-2 trước Mali là kết quả không quá bất ngờ nếu nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai đội. U17 Việt Nam có những thời điểm chơi tốt, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự trong hiệp một và một số tình huống chuyển trạng thái. Tuy nhiên, khoảng cách về thể hình, sức mạnh và tốc độ vẫn là vấn đề rất lớn.

Điểm đáng ghi nhận là các học trò của HLV Cristiano Roland đã không nhập cuộc với tâm lý e ngại. Đội bóng áo đỏ chủ động tìm kiếm cơ hội, có những pha phản công đáng chú ý và thậm chí sở hữu tình huống ngon ăn của Đại Nhân. Thủ môn Xuân Hòa cũng có một trận đấu nỗ lực với nhiều pha cứu thua quan trọng.

Tuy nhiên, những hạn chế từng xuất hiện ở hai trận đấu trước tiếp tục bộc lộ. U17 Việt Nam gặp khó trong việc duy trì cự ly đội hình, chống đỡ các pha tấn công tốc độ và tranh chấp tay đôi. Khi đối thủ tăng tốc, hàng phòng ngự thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động.

Đặc biệt, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cũng là điều cần cải thiện. Tình huống Đại Nhân bỏ lỡ ở phút 26 chính là ví dụ điển hình. Ở một sân chơi có chất lượng chuyên môn cao như World Cup, những cơ hội rõ ràng như vậy không xuất hiện nhiều và việc bỏ lỡ có thể khiến đội bóng phải trả giá.

U17 Việt Nam có hành trình đáng nhớ và đáng tự hào ở VCK World Cup U17 2026.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của U17 Việt Nam tại giải đấu, sau trận thua sát nút 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 đầy cảm xúc với New Zealand. Đáng tiếc, đội bóng của HLV Cristiano Roland không thể tạo nên bất ngờ ở lượt trận cuối để tiếp tục cuộc hành trình.

Dẫu vậy, sẽ không công bằng nếu chỉ nhìn vào kết quả 0-2 trước Mali để đánh giá toàn bộ màn trình diễn của U17 Việt Nam tại World Cup 2026.

Năm bàn thắng và tương lai đáng chờ đợi của lứa cầu thủ trẻ

U17 Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2026 với 3 trận đấu, giành được 1 điểm, ghi 5 bàn thắng và nhận 8 bàn thua. Đội bóng áo đỏ không thể vượt qua vòng bảng, nhưng những gì các cầu thủ thể hiện vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Ngay trong trận ra quân, U17 Việt Nam đã khiến U17 Bỉ phải trải qua những phút giây không dễ dàng. Lê Sỹ Bách mở tỷ số ngay phút thứ 4 bằng pha đánh gót sau quả phạt góc của Minh Thủy. Đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục tạo dấu ấn với bàn thắng trực tiếp từ một quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Trận hòa 3-3 trước New Zealand càng cho thấy tinh thần và khả năng tấn công đáng ghi nhận của đội bóng áo đỏ. Ba lần bị dẫn trước nhưng các cầu thủ vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Nguyễn Lực ghi bàn ở phút 49, Đại Nhân lập công phút 58 và Duy Khang đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở phút 90+2. Đó là trận đấu cho thấy bản lĩnh và khát vọng cạnh tranh của một tập thể trẻ.

Xét về cá nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Tiền vệ này ghi 2 bàn thắng, có 1 kiến tạo và cho thấy khả năng tạo đột biến từ những tình huống cố định. Những pha xử lý kỹ thuật, sự tự tin và khả năng tạo khác biệt của Nguyễn Lực là điểm sáng đáng chú ý.

Lê Trọng Đại Nhân cũng để lại dấu ấn với một bàn thắng vào lưới New Zealand. Dù còn những tình huống xử lý thiếu quyết đoán, tiền đạo này sở hữu khả năng di chuyển và tìm kiếm khoảng trống đáng ghi nhận. Lê Sỹ Bách gây ấn tượng bằng bàn thắng vào lưới Bỉ, trong khi Duy Khang cho thấy sự nhạy bén với pha lập công quý giá ở phút bù giờ trước New Zealand.

Bên cạnh đó, thủ môn Lý Xuân Hòa cũng là cái tên cần được nhắc đến. Trước những đối thủ có sức mạnh và tốc độ vượt trội, thủ thành trẻ này đã có nhiều pha cứu thua quan trọng, góp phần giúp U17 Việt Nam duy trì hy vọng trong các trận đấu.

Điều quan trọng nhất sau giải đấu không chỉ nằm ở 5 bàn thắng hay 1 điểm giành được, mà còn là những trải nghiệm quý giá mà các cầu thủ có được khi đối đầu với những nền bóng đá phát triển. Các em đã hiểu rõ hơn yêu cầu về tốc độ, thể lực, khả năng tranh chấp và sự chính xác trong từng tình huống ở sân chơi quốc tế.

U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và xử lý những tình huống quyết định. Nhưng với những gì đã thể hiện, lứa cầu thủ của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những bước tiến tiếp theo.

World Cup 2026 đã khép lại với U17 Việt Nam, nhưng đây có thể là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn. Những Nguyễn Lực, Đại Nhân, Sỹ Bách hay Duy Khang vẫn còn tương lai rộng mở phía trước. Nếu tiếp tục được đào tạo bài bản, thi đấu thường xuyên và có thêm cơ hội cọ xát quốc tế, họ hoàn toàn có thể trở thành những nhân tố đáng kỳ vọng của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

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