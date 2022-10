Kiếm thủ Vũ Thành An xin lỗi đàn em Nguyễn Văn Quyết sau vụ xô xát

Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết bắt tay nhau ngày 5-10 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỨC

Trước đó, sáng 23-9, vận động viên Nguyễn Văn Quyết được cho là có thái độ thiếu chuẩn mực khi đấu cùng đàn anh Vũ Thành An.

Bức xúc trước thái độ của đàn em, Vũ Thành An đã dùng kiếm vụt vào Văn Quyết trước. Sau đó, hai bên xông vào đấm nhau, thậm chí dùng kiếm quật nhau, hậu quả khiến cả hai đều bị thương.

Sau xô xát, Văn Quyết cho biết anh phải vào Bệnh viện huyện Hoài Đức khám và điều trị. Văn Quyết thậm chí có đơn tố cáo Vũ Thành An hành hung anh gửi đến Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Những ngày qua, Văn Quyết không đến đội tập vì ở nhà dưỡng thương. Riêng Vũ Thành An đã bị đình chỉ tập luyện và tạm thời không được lên tập trung đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã triệu tập Vũ Thành An lên để làm việc xung quanh vụ việc.

Ngày 5-10, hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết đã lần đầu tiên gặp nhau sau sự cố tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội (đơn vị quản lý hai vận động viên). Trước sự chứng kiến của lãnh đạo trung tâm, bộ môn, Vũ Thành An đã nói lời xin lỗi với đàn em Nguyễn Văn Quyết.

Thành An cho biết dù lớn tuổi hơn, là đàn anh trong đội nhưng anh đã có thái độ hành xử chưa đúng mực khi đánh Văn Quyết. Thành An hy vọng hai anh em có thể bỏ qua mâu thuẫn để bắt tay nhau, tiếp tục tập luyện và đóng góp cho đấu kiếm Việt Nam.

Lãnh đạo sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao rất hy vọng hai vận động viên sớm hòa giải. Với Văn Quyết, khi sức khỏe thể chất và tâm lý ổn định, những người có trách nhiệm cũng hy vọng vận động viên này có thể rút đơn tố cáo Vũ Thành An.

Trước đó, trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 4-10, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, cho biết ngay khi biết tin đã yêu cầu các bên liên quan giải trình và sẽ xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời ông Hồng nói cũng đã triệu tập các trưởng bộ môn, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội lên để yêu cầu nâng cao giáo dục văn hóa, tư tưởng cho các vận động viên trong tập luyện, thi đấu thể thao. Dù có bị trêu ngươi, làm tức thì vẫn phải là mình, có tâm lý vững vàng, cư xử đúng mực. Ông Hồng cho biết ngành thể thao Hà Nội sẽ phải làm nhiều hơn nữa sau sự việc này.

Vũ Thành An đã nói lời xin lỗi công khai đàn em Văn Quyết sau sự cố bởi dù Quyết có thái độ không đúng mực nhưng An là người đánh Quyết trước - Ảnh: FBNV