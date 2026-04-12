Kịch tính đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal tự dâng cơ hội cho Man City

Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã làm mọi thứ để níu giữ một điểm ở lại với sân Emirates. Dù vậy, sự kiên cường từ Bournemouth và khoảnh khắc phung phí cơ hội của Victor Gyokeres khiến "Pháo thủ" nhận lấy thất bại tai hại. Đây có thể là cú ngã chí mạng dẫn đến bi kịch đánh rơi chức vô địch Ngoại hạng Anh của nửa đỏ thành London.

Cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man City sẽ kịch tính hơn sau cú hụt chân của Arsenal. Trên bảng xếp hạng, "The Gunners" giữ ngôi đầu với cách biệt 9 điểm so với Man City. Tuy nhiên, Arsenal đã chơi nhiều hơn đối thủ 2 trận. Và 2 CLB còn hẹn nhau ở trận tử chiến trên sân Etihad.

Theo kịch bản xấu nhất cho Arsenal, Man City thắng ở vòng này (trước Chelsea), sau đó "The Citizens" giành trọn 3 điểm trong trận đấu bù. Nếu Arsenal thua tiếp Man City trong trận đối đầu trực tiếp, khoảng cách 9 điểm bị san lấp. Khi đó, khả năng 2 đội phân chia thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng/bàn thua rất cao.

Arsenal đang có hiệu số +38. Hiệu số của Man City là +32. Cách biệt hiệu số giữa 2 CLB không chênh lệch quá nhiều khi Man City vẫn còn 2 trận chưa đấu.

Trên lý thuyết, Arsenal vẫn chiếm ưu thế trước Man City nhưng không còn vượt trội hoàn toàn nữa. "Pháo thủ" giờ phải chờ đợi Chelsea gạt giò Man City ở vòng này. Nếu thầy trò Pep Guardiola đánh sập Stamford Bridge và giành trọn 3 điểm, nguy cơ gục ngã của Arsenal sẽ hiện hữu rõ.



Một lần nữa, người ta lại nhắc đến bản lĩnh của Arsenal. Đoàn quân của HLV Arteta vừa đánh bại Sporting Lisbon ở trận lượt đi để giải phóng tinh thần và có thêm cơ sở để dốc toàn lực cho mặt trận Ngoại hạng Anh trong giai đoạn then chốt. Arsenal được chơi trên sân nhà nhưng thế trận mà họ tạo ra trước Bournemouth không áp đảo.

Ngay sau khi Gyokeres bỏ lỡ cơ hội vào cuối trận, rất đông cổ động viên Arsenal bật dậy và rời khỏi sân Emirates. Hình ảnh đó chứng minh bầu không khí tại Emirates đang căng thẳng ra sao. Khi sự kỳ vọng dành cho Arteta càng lớn, sự hụt hẫng sau một trận thua đối với CĐV "Pháo thủ" càng nhiều.

Những người yêu mến Arsenal không thể không lo lắng khi ở cùng thời điểm này, Man City đã lấy lại tự tin. Các trụ cột của The Citizens cũng đồng loạt trở lại, giúp Pep có những lựa chọn tốt nhất cho đội hình. Arsenal sẽ căng não cho đấu trường Champions League, bên cạnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Man City vẫn còn chinh chiến tại FA Cup nhưng lịch thi đấu sẽ dễ thở hơn Arsenal.

Cách đây 14 năm, Man City từng lật đổ cách biệt 8 điểm của MU để vô địch Ngoại hạng Anh. Đó là chức vô địch điên rồ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Và lúc này, Man City dưới bàn tay Pep Guardiola đang chờ đợi lịch sử sẽ lặp lại với họ.

