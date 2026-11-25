Ngay lần đầu dự VCK U17 World Cup, U17 Việt Nam đã đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Cuộc đối đầu với U17 Mali ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ quyết định hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland tại Qatar.

Đội tuyển U17 Việt Nam sau 2 trận ở vòng bảng đang có 1 điểm. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Hy vọng vẫn còn

Trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand đã đem về điểm số đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup sân 11 người. Dù chưa thể giành chiến thắng, việc ba lần san bằng cách biệt của các học trò HLV Cristiano Roland cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu khi bước ra sân chơi thế giới.

Sau hai lượt trận, U17 Mali dẫn đầu bảng G với 6 điểm, tiếp đến là U17 Bỉ (3 điểm), U17 Việt Nam (1 điểm, hiệu số -1) và U17 New Zealand (1 điểm, hiệu số -3). Với thể thức hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất được vào vòng 32 đội, cơ hội vẫn rộng mở đối với đại diện Đông Nam Á.

Kết quả đáng chú ý là sau loạt trận ngày 24-11, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn hiện diện trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, thứ hạng này còn biến động khi các bảng đấu lần lượt hoàn tất vòng bảng.

Nếu đánh bại U17 Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 4 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thậm chí, khả năng vươn lên vị trí nhì bảng vẫn có thể xảy ra nếu U17 New Zealand thắng U17 Bỉ và đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi xét các chỉ số phụ.

Nếu giành chiến thắng Mali lượt cuối vòng bảng, các tuyển thủ trẻ Việt Nam có thể vươn lên nhì bảng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trong trường hợp hòa Mali, U17 Việt Nam sẽ có 2 điểm và phải trông chờ nhiều hơn vào kết quả của các trận đấu khác. Nếu thất bại, hy vọng đi tiếp sẽ trở nên rất mong manh.

Chờ bất ngờ trước đại diện châu Phi

So với Bỉ và New Zealand, Mali là đối thủ khó chịu hơn cả đối với U17 Việt Nam. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và khả năng tranh chấp tốt. Hai chiến thắng trước New Zealand (3-0) và Bỉ (2-1) phần nào cho thấy sức mạnh của đội bóng này.

Tuy nhiên, việc Mali đã sớm giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng cũng mở ra những thuận lợi nhất định cho U17 Việt Nam. Đội bóng châu Phi có thể điều chỉnh nhân sự, giữ sức cho các trụ cột trước vòng đấu loại trực tiếp.

Điều đáng khích lệ ở U17 Việt Nam là khả năng ghi bàn trước những đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực. Với 5 bàn thắng sau hai trận, các học trò của HLV Cristiano Roland cho thấy họ có đủ sự tự tin để tổ chức tấn công. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội cũng ngày càng mạnh dạn hơn trong những tình huống xử lý bóng trước hàng phòng ngự đối phương.

Vấn đề cần cải thiện là sự chắc chắn trong phòng ngự. Việc để thủng lưới 6 bàn sau hai trận buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh, nhất là khả năng chống bóng bổng, bọc lót và duy trì sự tập trung. Trước Mali, từng bàn thua đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, ngay cả khi phải xét đến hiệu số bàn thắng - bại.

Cơ hội đi tiếp vẫn còn cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Từ bàn thắng đầu tiên của Sỹ Bách vào lưới U17 Bỉ đến điểm số lịch sử trước U17 New Zealand, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc đặc biệt. Giờ đây, phía trước họ là 90 phút để hướng đến một cột mốc mới.

Sẽ rất đẹp nếu hành trình World Cup đầu tiên của lứa cầu thủ này được nối dài bằng sự hiện diện ở vòng 32 đội.

3 kịch bản đi tiếp của U17 Việt Nam Nếu giành chiến thắng trước U17 Mali, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm, ít nhất đứng thứ ba bảng G và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. Trong trường hợp hòa, thầy trò HLV Cristiano Roland có 2 điểm, khi ấy cơ hội đi tiếp phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand cũng như thành tích của các đội xếp thứ ba ở những bảng đấu khác. Nếu thất bại trước Mali, U17 Việt Nam chỉ có 1 điểm và hy vọng vượt qua vòng bảng sẽ rất khó. Việc hạn chế bàn thua cũng có ý nghĩa quan trọng nếu phải so sánh hiệu số bàn thắng - bại để xác định những đội giành quyền đi tiếp. Hai trận đấu cuối bảng G sẽ diễn ra cùng lúc 20 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam).