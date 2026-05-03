Kịch bản không tưởng khiến Man Utd chưa thể sớm đoạt vé Champions League

Dù thất bại của Brighton trước Newcastle mở ra lợi thế lớn, Manchester United vẫn chưa thể chính thức nằm trong top 5 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh , đồng nghĩa với việc chưa nắm chắc tấm vé UEFA Champions League mùa tới trong tay. Lý do là vì vẫn còn một kịch bản nhỏ có thể xảy ra khiến họ phải chờ đợi.

Đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Michael Carrick đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 61 điểm, tạo khoảng cách lần lượt 10 và 11 điểm so với hai đội phía sau là Brentford (xếp hạng 6) và Brighton (xếp hạng 7).

Trên thực tế, thất bại 1-3 của Brighton trước Newcastle đã giúp “Quỷ đỏ” loại bỏ một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua top 5. Trong bối cảnh Brighton chỉ còn 3 trận đấu trong mùa giải, họ không còn khả năng bắt kịp Man Utd trên bảng xếp hạng. Họ chỉ có thể kết thúc mùa giải với tối đa 59 điểm.

Tuy nhiên, việc chưa thể chính thức giành vé UEFA Champions League lại đến từ yếu tố toán học. Dù đang có 61 điểm sau 34 trận và tạo khoảng cách rất an toàn, Man United vẫn chưa đạt ngưỡng điểm số “không thể bị vượt qua”.

Hiện tại, Bournemouth (xếp hạng 8) là đội duy nhất ngoài top 6 còn có khả năng bám đuổi "Quỷ đỏ". Dù kém tới 12 điểm, Bournemouth vẫn còn 4 trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa, về lý thuyết, họ vẫn có thể san bằng điểm số với Man United nếu thắng toàn bộ 4 trận còn lại, đồng thời chờ đối thủ sảy chân ở cả 4 trận.

Chính kịch bản rất khó xảy ra này lại là rào cản khiến Man United chưa thể ăn mừng sớm. Chỉ cần một khả năng còn tồn tại, cuộc đua vẫn chưa thể khép lại.

Dẫu vậy, lợi thế của Man United là cực kỳ rõ ràng. Họ chỉ cần tránh thất bại trước Liverpool ở vòng đấu tới là sẽ chính thức giành vé dự UEFA Champions League. Một trận hòa cũng đủ để nâng tổng điểm lên 62, qua đó nằm ngoài tầm với của Bournemouth.

Ngay cả trong kịch bản xấu hơn, nếu thua Liverpool, “Quỷ đỏ” vẫn có thể cán đích trong top 5 nếu Bournemouth không giành chiến thắng. Điều này cho thấy cơ hội của Man United lúc này gần như chắc chắn, chỉ còn phụ thuộc vào thời điểm họ chính thức hoàn tất mục tiêu.

Ở chiều ngược lại, Liverpool hành quân tới Old Trafford với vị trí kém Man United 3 điểm và đứng dưới một bậc trên bảng xếp hạng, và họ vẫn có nguy cơ bị nhiều đội phía sau vượt mặt. Các CLB như Aston Villa, Brentford, Brighton, Bournemouth, Chelsea, Fulham và Everton đều có khả năng vượt qua nhà đương kim vô địch.

Thực tế, thầy trò HLV Arne Slot vẫn cần giành chiến thắng để chắc chắn có vé dự UEFA Champions League mùa tới, bởi nếu chỉ hòa, họ vẫn có thể bị Brentford và Brighton bắt kịp.