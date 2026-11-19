Vòng loại U17 châu Á 2027 chỉ còn hai đại diện Đông Nam Á chưa xác định được số phận. Trong khi Thái Lan nắm quyền tự quyết và chỉ cần một trận hòa, Malaysia phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều.

Vòng loại U17 châu Á 2027 đang bước vào những trận đấu cuối cùng với tính chất khốc liệt. Sau khi nhiều đại diện Đông Nam Á lần lượt bị loại, Thái Lan và Malaysia trở thành hai đội bóng cuối cùng của khu vực vẫn còn cơ hội giành vé dự VCK.

Tuy nhiên, tình thế của hai đội rất khác nhau. Thái Lan đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận, trong khi Malaysia mới có 6 điểm, xếp thứ 3 và phải đối đầu với đội đầu bảng Ấn Độ ở lượt trận quyết định.

Theo thể thức của AFC, chỉ có 7 đội đứng đầu 7 bảng đấu giành vé dự vòng chung kết. Điều đó đồng nghĩa với việc không có cơ hội dành cho các đội nhì bảng, khiến những trận đấu cuối cùng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thái Lan đi tiếp hoặc bị loại trong trường hợp nào?

Thái Lan đang là đội bóng có triển vọng đi tiếp sáng sủa nhất trong số hai đại diện Đông Nam Á còn lại.

Đội bóng xứ Chùa vàng đã thắng cả 3 trận tại bảng B, lần lượt đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 4-1, Maldives 7-0 và Hong Kong (Trung Quốc) 2-1. Họ ghi được 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn đang chờ đợi thầy trò HLV Thái Lan ở lượt trận cuối: cuộc đối đầu với Iraq vào ngày 20/11.

U17 Thái Lan sẽ giành vé nếu có điểm trước Iraq ở lượt cuối.

Sau khi thắng Maldives 5-0, Iraq có 7 điểm, kém Thái Lan 2 điểm. Điều này khiến trận đấu giữa hai đội trở thành màn phân định ngôi đầu bảng B.

Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giành vé dự vòng chung kết. Khi đó, họ sẽ có 10 điểm, không thể bị Iraq vượt qua.

Ngược lại, nếu thất bại, Thái Lan sẽ dừng lại ở 9 điểm, trong khi Iraq vươn lên 10 điểm và chiếm ngôi đầu. Do chỉ đội nhất bảng được đi tiếp, đại diện Đông Nam Á sẽ bị loại dù có thể kết thúc vòng loại với thành tích 3 chiến thắng và 1 thất bại.

Đây là kịch bản mà người hâm mộ Thái Lan lo lắng. Dù vậy, với lợi thế sân nhà và phong độ tương đối ổn định, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng có cơ sở để hướng tới ít nhất một trận hòa.

Malaysia gặp khó

Tình thế của Malaysia phức tạp hơn rất nhiều. Sau thất bại 0-2 trước Palestine ở trận mở màn, đội bóng này đã lần lượt đánh bại Singapore 2-1 và Guam 10-0 để níu kéo hy vọng.

Hiện tại, Malaysia có 6 điểm, kém Ấn Độ 3 điểm và Palestine cũng đang có 6 điểm. Đáng chú ý, Ấn Độ vừa đánh bại Palestine 4-1, qua đó có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Ở lượt cuối ngày 20/11, Malaysia sẽ trực tiếp đối đầu Ấn Độ, trong khi Palestine gặp Singapore. Đây là hai trận đấu có thể quyết định toàn bộ cục diện bảng E.

Malaysia bắt buộc phải thắng Ấn Độ. Nếu hòa hoặc thua, đội bóng này sẽ không thể vượt qua đối thủ về điểm số và chính thức bị loại.

Tuy nhiên, ngay cả khi giành chiến thắng, Malaysia vẫn có thể phải tính đến kết quả trận Palestine gặp Singapore.

Tình thế của Malaysia khó khăn hơn khá nhiều nếu so với Thái Lan.

Có hai kịch bản đáng chú ý:

Nếu Malaysia thắng Ấn Độ, còn Palestine hòa hoặc thua Singapore: Malaysia và Ấn Độ cùng có 9 điểm, nhưng Malaysia thắng đối đầu trực tiếp nên sẽ giành ngôi đầu bảng. Đây là kịch bản thuận lợi nhất cho đội chủ nhà.

Nếu Malaysia thắng Ấn Độ và Palestine cũng thắng Singapore: Ba đội cùng có 9 điểm. Khi đó, thứ hạng phải được phân định bằng các tiêu chí đối đầu giữa những đội bằng điểm, bao gồm điểm số, hiệu số và số bàn thắng trong các trận liên quan. Malaysia sẽ cần một chiến thắng có tỷ số đủ tốt để cạnh tranh.

Kịch bản thứ hai đặc biệt phức tạp bởi Malaysia đã thua Palestine 0-2, trong khi Ấn Độ từng thắng Palestine 4-1. Vì vậy, chỉ thắng Ấn Độ với cách biệt tối thiểu chưa chắc giúp Malaysia chiếm được ngôi đầu nếu Palestine cũng giành 3 điểm.

Nhìn chung, Malaysia đang ở thế khó hơn Thái Lan rất nhiều. Họ không chỉ phải đánh bại một đối thủ mạnh mà còn cần chờ đợi kết quả từ trận đấu còn lại.

Nếu cả Thái Lan và Malaysia đều bị loại, bóng đá Đông Nam Á sẽ chịu thêm một tổn thất đáng kể ở cấp độ trẻ. Ngược lại, nếu cả hai cùng vượt qua vòng loại, khu vực sẽ có thêm những đại diện góp mặt bên cạnh Việt Nam (đội được đặc cách) và Indonesia tại vòng chung kết U17 châu Á 2027.



