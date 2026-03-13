Khung thành ĐT Việt Nam “chật chội” & cơn đau đầu “dễ chịu” cho HLV Kim Sang-sik

Trong danh sách hội quân mới nhất của ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi lên 5 thủ môn gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Patrik Lê Giang và Trần Trung Kiên. Đây có thể xem là nhóm thủ môn giàu chất lượng bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, khi hội tụ cả kinh nghiệm quốc tế lẫn sức trẻ.

Xét về danh tiếng và trình độ chuyên môn, Nguyễn Filip vẫn là cái tên nổi bật. Thủ thành của CLB CAHN được đào tạo tại châu Âu, từng nhiều năm thi đấu ở giải VĐQG CH Czech. Điểm mạnh của Filip nằm ở phản xạ nhanh, khả năng chơi chân tốt và sự bình tĩnh khi tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới – yếu tố phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, anh đôi khi vẫn gặp vấn đề trong việc phối hợp với hàng thủ, đặc biệt ở những tình huống cần giao tiếp và chỉ huy khu vực vòng cấm.

HLV Kim Sang-sik triệu tập tới 3 thủ môn Việt kiều.

Đặng Văn Lâm, trong khi đó, vẫn là cái tên quen thuộc của ĐT Việt Nam suốt nhiều năm qua. Với chiều cao lý tưởng và khả năng làm chủ không gian tốt, Văn Lâm luôn tỏ ra đáng tin cậy trong các tình huống bóng bổng. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn cũng giúp thủ môn này giữ được sự điềm tĩnh ở các trận cầu lớn. Dù vậy, việc thi đấu đỉnh cao thiếu liền mạch trong thời gian gần đây khiến phong độ của anh đôi lúc chưa thật sự ổn định như giai đoạn trước kia.

Nguyễn Đình Triệu lại là một trường hợp khá đặc biệt. Thủ thành của Hải Phòng không quá nổi bật về mặt hình thể, nhưng bù lại là sự ổn định và khả năng phản xạ tốt. Quan trọng hơn, anh từng nhiều lần được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trong các trận đấu của ĐT Việt Nam. Sự chắc chắn và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự giúp Đình Triệu trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho vị trí số một.

Một gương mặt rất đáng chú ý khác là Patrik Lê Giang. Thủ môn Việt kiều Slovakia này sở hữu thể hình lý tưởng cùng kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Điểm mạnh của Lê Giang nằm ở khả năng phản xạ và sự quyết đoán trong các pha ra vào. Tuy nhiên, so với Filip hay Văn Lâm, anh vẫn còn khá mới mẻ ở cấp độ đội tuyển, nên cần thêm thời gian để khẳng định mình trong môi trường thi đấu quốc tế.

Cơ hội để Trung Kiên được giữ lại cho trận đấu Malaysia vẫn có, nếu HLV Kim Sang-sik muốn tạo điều kiện cho một thủ môn trẻ để hướng về tương lai dài lâu. Vì 4 thủ môn khác đều đã khá lớn tuổi.

Cái tên trẻ nhất trong danh sách là Trần Trung Kiên. Thủ môn cao gần 2m này được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam. Lợi thế thể hình giúp Trung Kiên rất mạnh trong các pha bóng bổng, nhưng kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển vẫn còn hạn chế.

Theo quy định, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 3 thủ môn cho một trận đấu chính thức. Điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik sẽ phải loại đi 2 cái tên trước khi chốt danh sách cuối cùng. Nếu xét trên yếu tố kinh nghiệm, phong độ và sự ổn định, bộ ba nhiều khả năng được giữ lại là Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Đình Triệu.

Trong kịch bản đó, Patrik Lê Giang và Trần Trung Kiên có thể sẽ phải tạm thời nhường chỗ. Tuy nhiên, việc được triệu tập lên đội tuyển cũng là cơ hội để họ làm quen với môi trường thi đấu quốc tế và chứng tỏ khả năng với ban huấn luyện.

Dù vậy, nhìn ở góc độ tích cực, đây lại là một “cơn đau đầu dễ chịu” dành cho HLV Kim Sang-sik. Bởi trong bóng đá, việc có nhiều thủ môn chất lượng cạnh tranh vị trí luôn là điều đáng mừng. Nó không chỉ giúp đội tuyển có thêm phương án lựa chọn, mà còn tạo ra động lực để mỗi cá nhân phải nỗ lực hơn nhằm khẳng định giá trị của mình.

Với sự cạnh tranh quyết liệt trong khung gỗ, ĐT Việt Nam có thể yên tâm hơn về tuyến phòng ngự trước trận đấu quan trọng với Malaysia, trên hành trình hướng tới mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027.

Theo lịch, lúc 19h00 ngày 26/3, ĐT Việt Nam sẽ đấu giao hữu với Bangladesh, rồi tới 19h00 ngày 31/12, chúng ta sẽ đấu Malaysia.