"Khủng long" Việt Nam lại xuất ngoại, chờ tỏa sáng ở Nhật Bản

Vào ngày hôm nay, 5/9, Thanh Thúy sẽ chính thức sang Nhật Bản để gia nhập CLB Gunma Green Wings, chuẩn bị cho mùa giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản 2025/26.

Sự ra đi này đồng nghĩa với việc Thanh Thúy sẽ không tham gia giải King's Cup diễn ra tại Thái Lan cùng với CLB VTV Bình Điền Long An như kế hoạch ban đầu. Việc thi đấu ở nước ngoài đã trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của Thanh Thúy. Trước đó, cô đã có ba lần thi đấu tại Nhật Bản, bao gồm hai lần với đội Denso Airybees (2019/20) và PFU Blue Cats (2021/24), cũng như một lần đến Thổ Nhĩ Kỳ.

"Khủng long" Thanh Thúy lại xuất ngoại, lần thứ 3 sang Nhật Bản thi đấu.

Tại Gunma Green Wings, Thanh Thúy sẽ mang số áo 16. Cô sẽ phải chứng tỏ mình trong suốt mùa giải này để có cơ hội tiếp tục ký hợp đồng với đội bóng.

Bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thanh Thúy hi vọng sẽ có một mùa giải thành công, từ đó không chỉ khẳng định giá trị bản thân mà còn góp phần nâng cao vị thế bóng chuyền Việt Nam trên trường quốc tế. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào sự phát triển của cô trong thời gian sắp tới.