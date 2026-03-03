Khủng hoảng bủa vây Real Madrid sau hai cú sốc thất bại liên tiếp

Hai thất bại liên tiếp trong vòng chưa đầy 10 ngày trước Osasuna và Getafe đặt thầy trò HLV Alvaro Arbeloa vào tình thế phải gánh chịu sức ép cực lớn trước chặng đường quyết định của mùa giải.

Không ai nghĩ Real Madrid lại thua vào thời điểm nhạy cảm, hai tuần trước còn đứng nhất bảng La Liga với 2 điểm nhiều hơn Barcelona, giờ đây, họ thậm chí mất cả ngôi đầu và bị bỏ xa đến 4 điểm.



Các cầu thủ Real Madrid không tin vào thất bại quá cay đắng tại Bernabeu

Trận thua Getafe nối dài trận thua trước đó với Osasuna, hai đối thủ nằm ngoài Top 10, khiến "Los Blancos" rơi vào thế khó. Chỉ trong một tuần, cục diện La Liga đảo chiều chóng mặt, còn bầu không khí lạc quan ở đội bóng Hoàng gia nhanh chóng nhường chỗ cho hoài nghi.

Tại Bernabéu, nỗi thất vọng hiện rõ trên từng khán đài. Bàn thắng đẹp mắt của Satriano ngay hiệp một khiến Real Madrid rơi vào thế rượt đuổi đầy bế tắc. Họ kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đột biến, các pha phối hợp thiếu sắc bén và không đủ sức xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Khi đồng hồ điểm phút 85, nhiều cổ động viên đã lặng lẽ rời sân. Cao trào là những tiếng la ó cùng lời kêu gọi "Florentino, từ chức!" vang lên từ một bộ phận khán giả.

Nỗ lực của Vinicius và đồng đội không được đền đáp xứng đáng

Khó khăn còn chồng chất về lực lượng. Dean Huijsen vừa trở lại sau chấn thương đã nhận thẻ vàng và bị treo giò. Franco Mastantuono lĩnh thẻ đỏ trực tiếp cuối trận vì phản ứng với trọng tài Muñiz Ruiz, trong khi Vinicius Junior cũng bị cảnh cáo.

Carreras trước đó đã nhận thẻ và sẽ vắng mặt ở vòng kế tiếp. HLV Alvaro Arbeloa chỉ còn biết hy vọng trung vệ Raul Asencio kịp bình phục chấn thương cổ để góp mặt ở chuyến làm khách Celta Vigo, bởi Eder Militao vẫn phải tiếp tục ngồi ngoài.

Tấm thẻ đỏ của Mastantuono khiến lực lượng Real Madrid thêm tổn thất

Khoảng cách 4 điểm với Barcelona chưa phải dấu chấm hết, nhất là khi trận "El Clásico" tại Camp Nou ngày 10-5 vẫn còn phía trước. Tuy nhiên, điều đáng lo là tâm lý bất ổn của Real Madrid đúng lúc Champions League gõ cửa. Trận lượt đi vòng 1/8 gặp Man City vào giữa tuần sau đã cận kề, trong bối cảnh chân sút chủ lực Kylian Mbappé nhiều khả năng vẫn chưa thể trở lại.

Mbappe hiện đang điều trị chấn thương tại Paris (Pháp), khó lòng ra sân trong vài tuần

"Ở Real Madrid, không ai bao giờ bỏ cuộc" thuyền trưởng Arbeloa nhấn mạnh. Tuy vậy, để xua tan những đám mây u ám đang bao phủ Bernabéu, đội bóng Hoàng gia cần một màn đáp trả thuyết phục thay vì chỉ những lời khẳng định nhằm trấn an tinh thần các madridista.