Khung hình toàn gái xinh lại còn giỏi: Hoà Minzy khoe visual sáng bừng ôm thắm thiết "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam

Mới đây dàn VĐV Việt Nam vừa xinh vừa giỏi đã hội tụ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Loạt khoảnh khắc được VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh chia sẻ lập tức gây sốt mạng xã hội. Đáng chú ý, trong loạt ảnh còn có sự xuật hiện của ca sĩ Hoà Minzy.

Hoà Minzy và Nguyễn Thị Oanh dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, họ lại tìm thấy sự đồng điệu và sự trân trọng dành cho nỗ lực của đối phương. Hòa Minzy từng tự hào chia sẻ trên mạng xã hội về sự kết nối này, gọi Nguyễn Thị Oanh là "người đồng hương" và luôn bày tỏ sự hãnh diện khi thấy một cô gái bé nhỏ của quê hương vươn tầm quốc tế.

Mối quan hệ thân thiết của Hoà Minzy và Nguyễn Thị Oanh

Cả hai cùng sinh năm 1995 và cùng quê Bắc Ninh

Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh cũng tranh chủ chụp ảnh cùng dàn gái xinh của thể thao Việt Nam. Trong đó có cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền và hotgirl bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Nguyễn Thị Huyền từng là "nữ hoàng điền kinh", cô vừa bị đàn em Nguyễn Thị Oanh xô đổ kỷ lục 13 HCV SEA Games. Qua đó, Oanh hiện tại là VĐV giành nhiều HCV điền kinh nhất thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội.

Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền chung khung hình

Huyền và Oanh đều là những "chân chạy" xuất sắc của Việt Nam

Các VĐV xuất sắc xuất hiện tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Ảnh: FBNV