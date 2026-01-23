Khuất Văn Khang quyết cùng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc: "Chúng ta vì màu cờ sắc áo"

Trên trang cá nhân, tiền vệ Khuất Văn Khang đã đăng tải tấm hình đội hình xuất phát của U23 Việt Nam kèm dòng trạng thái đầy xúc động:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên. Chúng ta còn một trận phía trước, đây là lúc chúng ta nắm tay nhau và tất cả vì màu cờ trên ngực áo".

U23 Việt Nam hướng đến trận đấu tiếp theo (Ảnh cụp màn hình)

Trạng thái được chia sẻ sau khi Văn Khang cùng đồng đội vừa trải qua trận thua trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á. U23 Việt Nam sẽ còn trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc ngày 23/1. Trong bối cảnh đội tuyển vừa trải qua một hành trình tiêu tốn nhiều thể lực, lời khẳng định "nắm tay nhau" của đội trưởng sinh năm 2003 như một liều thuốc tinh thần đúng lúc cực dậy tinh thần toàn đội.

Trận tranh hạng 3, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với U23 Hàn Quốc có đẳng cấp hàng đầu châu lục, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước thử thách cực đại. Tuy nhiên, thái độ cầu thị và tinh thần không bỏ cuộc của Khuất Văn Khang cho thấy U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho một kịch bản gây bất ngờ.