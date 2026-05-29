Khuất Văn Khang lọt top 10 gương mặt xuất sắc nhất Viettel toàn cầu

Tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang tiếp tục đón tin vui đặc biệt khi được xướng tên trong danh sách 10 cá nhân tiêu biểu toàn cầu của Viettel. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp nổi bật của cầu thủ sinh năm 2003 cả trên sân cỏ lẫn trong hành trình lan tỏa hình ảnh của Thể Công Viettel.

Theo công bố từ Viettel, Khuất Văn Khang là đại diện hiếm hoi của lĩnh vực thể thao góp mặt trong danh sách những cá nhân xuất sắc nhất của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu. Thành tích này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôi sao trẻ bóng đá Việt Nam.

Trưởng thành từ chính lò đào tạo Viettel, Văn Khang được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Anh sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng tạo đột biến cao cùng sự đa năng ở hàng tiền vệ.

Trong màu áo Thể Công Viettel, cầu thủ quê Phúc Thọ liên tục giữ vai trò quan trọng. Ở mùa giải gần đây, Văn Khang ghi dấu ấn với nhiều bàn thắng và kiến tạo quan trọng, góp công giúp đội bóng áo lính cạnh tranh nhóm đầu V.League.

Không chỉ nổi bật ở cấp CLB, Văn Khang còn là gương mặt quen thuộc trong các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh từng cùng U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, sau đó tiếp tục để lại dấu ấn ở các cấp độ U20, U23 và tuyển quốc gia.

Điểm đặc biệt của Khuất Văn Khang là sự trưởng thành rất sớm. Từ khi còn là cầu thủ tuổi teen, anh đã được đánh giá cao nhờ bản lĩnh thi đấu, tư duy chiến thuật hiện đại cùng tinh thần chuyên nghiệp. Những phẩm chất ấy giúp tiền vệ này trở thành một trong những niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Việc lọt top 10 cá nhân xuất sắc nhất Viettel toàn cầu cũng được xem như phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của Văn Khang. Từ một cậu bé trưởng thành ở lò đào tạo trẻ Viettel, anh giờ đã trở thành gương mặt tiêu biểu không chỉ của Thể Công Viettel mà còn của bóng đá Việt Nam.

Ở tuổi 23, Khuất Văn Khang vẫn còn rất nhiều cơ hội phát triển. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cùng khát vọng tiến bộ, tiền vệ này hoàn toàn có thể vươn tới những cột mốc lớn hơn trong tương lai, cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.