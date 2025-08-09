Không tin vào mắt mình: "Kỳ" quan sân Pickleball Hà Nội với giá 250k/giờ

Những ngày qua, cộng đồng Pickleball xôn xao về một sân bóng ở Hà Nội. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy một khung cảnh khó tin khi hai bên sân bị bịt kín bởi tường, chỉ hở đúng khoảng giữa để đặt tấm lưới. Sự độc đáo đến kỳ lạ này khiến không ít người tò mò.

Đánh sân này thì tập đánh cú ATP kiểu gì?

Chất lượng sân là vậy, nhưng điều đáng nói là giá thuê ở đây không hề rẻ, giá thuê cho 1 giờ chơi cao nhất lên tới 250.000 đồng. Theo như những người từng trải nghiệm thì sân ở đây là nền xi măng dán thảm nhựa, chơi xong về bị đau đầu gối. Thêm vào đó dịch vụ tại sân gần như không có gì: "Không quạt, không nước, không bóng, không người quản lý".

Bảng giá thuê sân theo khung giờ.

Một điều nữa khiến cho cộng đồng Pickleball bất ngờ tại đây đó là dù chất lượng và dịch vụ tại sân không tốt nhưng theo quan sát trên ứng dụng đặt sân thì lượng khách tại đây vẫn tương đối đều. Có lẽ một phần do những hình ảnh quảng cáo trên mạng tại đây quá "lung linh".

Hình ảnh lung linh trong các bài đăng quảng cáo về sân.

Pickleball đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam, vi vậy chắc chắn trong tương lai gần, những sân bóng thiếu chỉn chu như thế này sẽ bị đào thải dần, nhường chỗ cho những địa điểm đầu tư nghiêm túc và mang lại trải nghiệm xứng đáng cho người chơi.