Không thuyết phục được CLB V.League, cầu thủ Việt kiều Mỹ tìm đến đội bóng Hạng Nhất

Mark Huỳnh – tiền vệ Việt kiều Mỹ - đã chính thức gia nhập CLB Trẻ PVF-CAND và sẽ thi đấu tại giải Hạng Nhất mùa giải 2025/26. Cao 1m75, Mark Huỳnh có vị trí sở trường là tiền vệ cánh trái nhưng khi cần cũng sẵn sàng chơi như một hậu vệ cánh.

Mùa giải trước, Mark Huỳnh khoác áo CLB Hải Phòng. Tiền vệ 23 tuổi vượt qua được giai đoạn thử việc và ký hợp đồng với đội bóng đất cảng. Tuy nhiên, khi bước vào đấu trường V.League, Mark Huỳnh không để lại nhiều dấu ấn. Anh chỉ ra sân 2 trận trong nửa cuối mùa giải 2024/25 và được HLV Chu Đình Nghiêm giữ lại cho mùa 2025/26.

CLB Trẻ PVF–CAND với lực lượng nhiều cầu thủ trẻ được đánh giá là môi trường phù hợp dành cho Mark Huỳnh. Ở hạng đấu ít áp lực hơn, tiền vệ sinh năm 2002 kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn trong mùa giải sắp tới.

Mark Huỳnh gia nhập CLB Trẻ PVF-CAND

Mùa giải 2025/26, giải Hạng Nhất có 12 CLB tham dự bao gồm: CLB Bắc Ninh, Đại Học Văn Hiến, Đồng Tháp, Khatoco Khánh Hòa, Long An, TP.Hồ Chí Minh (Đổi tên từ CLB Bà Rịa Vũng Tàu), Thanh Niên TP.Hồ Chí Minh (Đổi tên từ CLB Trẻ TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai (Đổi tên từ CLB Trường Tươi Bình Phước), Quảng Ninh, Quy Nhơn United, (Đổi tên từ CLB Quy Nhơn Bình Định), Xuân Thiện Phú Thọ (Đổi tên từ CLB Gia Định).

2 đội dẫn đầu BXH sẽ giành suất thăng hạng trực tiếp lên V.League. 2 đội xếp cuối bảng phải xuống Hạng Nhì. Giải Hạng Nhất sẽ khởi tranh từ 19/9 và kéo dài tới 20/6.