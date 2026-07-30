Không thắng được tuyển Việt Nam suốt 28 năm, HLV Singapore nói lời đanh thép mong phá dớp

Kể từ sau trận chung kết năm 1998, tuyển Singapore toàn hòa và thua trước tuyển Việt Nam.

“Tôi có thể nói tuyển Việt Nam là đối thủ hoàn toàn khác với Timor Leste hay Campuchia. Chúng tôi sẽ sử dụng những kinh nghiệm đã được rèn luyện trong chuyến tập huấn Nhật Bản trước đó để làm tốt hơn.

Về việc phóng viên nói rằng tuyển Singapore đang thiếu tốc độ, là một huấn luyện viên, tôi đã hướng dẫn cầu thủ chọn vị trí, lối chơi và phán đoán tốt hơn để xử lý điều đó.

Tôi nghĩ mọi trận đấu đều bắt đầu giống nhau. Sau những phút đầu tiên, chúng tôi phải cố gắng kiểm soát trận đấu. Dĩ nhiên, các trận đấu không dễ dàng nhưng chúng tôi cần làm tốt ban đầu để kiểm soát và thể hiện tốt”, HLV Gavin Lee chia sẻ trong buổi họp báo trưa nay (30/7), một ngày trước trận đấu trên sân Mỹ Đình.

HLV Gavin Lee đặt quyết tâm lớn cho chuyến làm khách tại Việt Nam.

Sau 2 trận đã đấu, tuyển Singapore dẫn đầu bảng A với 6 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, giờ mới là lúc thử thách thực sự đến với họ, khi đối thủ là đương kim vô địch AFF Cup. Đặc biệt, tuyển Việt Nam còn là đối thủ mà Singapore không thắng được trong suốt 28 năm qua, kể từ sau trận chung kết Tiger Cup 1998.

Khi được hỏi về câu chuyện này, HLV Gavin Lee bày tỏ: “Trận đấu với tuyển Việt Nam là bài kiểm tra tốt để xem sự chuẩn bị của chúng tôi như thế nào. Họ cũng đã có phiên bản tốt hơn chính mình nên chúng tôi cần phải tập trung tốt nhất có thể.

Tuyển Việt Nam không chỉ có một vài cầu thủ tốt như Quang Hải, Xuân Son… Chất lượng của Việt Nam không đến từ cá nhân nào bởi họ là tập thể tốt, có tổ chức tốt, huấn luyện viên tốt và có những cầu thủ tốt ở những vị trí cụ thể. Chúng tôi cần phải tập trung vào việc ngăn chặn và xử lý tốt tình huống".

Cục diện bảng A trước lượt trận ngày 31/7.

Chiến lược gia người Singapore nói thêm: “Chúng tôi đã có kết quả tốt 2 trận trước Timor Leste và Campuchia. Toàn đội đang rất trông chờ trận đấu với tuyển Việt Nam.

Tôi không nghĩ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Tất cả trận đấu, chúng tôi đều có chung một suy nghĩ đó là hướng tới chiến thắng. Tuyển Singapore sẽ tập trung thể hiện phong độ tốt nhất và cố gắng tạo ra được phiên bản tốt nhất của mình”.

Cũng tham dự buổi họp báo, tiền đạo Ilhan Fandi, người đã ghi 2 bàn cho Singapore ở giải này bày tỏ:

“Tôi nghĩ rằng mục tiêu ngày mai là mục tiêu chung. Dù là tôi hay đồng đội ghi bàn đều là điều tốt. Tôi hy vọng mục tiêu đầu tiên là tập trung cống hiến và giúp đội có kết quả tốt. Tất nhiên gặp Việt Nam là điều không dễ. Nhưng toàn đội đều đã sẵn sàng. Đây cũng là động lực với chúng tôi”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/7. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 năm, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới quay trở lại thi đấu tại sân Mỹ Đình.