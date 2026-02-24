Không thắng 10 trận liền ở V-League, Nam Định đối diện nguy cơ rớt hạng

Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội tại Nam Định tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước khi ra sân Hàng Đẫy thi đấu vào tối 24-2, Nam Định chỉ hơn đúng 1 điểm so với vị trí phải đá trận play-off mà PVF-CAND đang nắm giữ. Thành thử, thầy trò HLV Mauro Jeronimo đối diện áp lực phải giành chiến thắng trước Viettel FC để cải thiện thứ hạng. Bên kia phần sân, 3 điểm cũng là mục tiêu của đội chủ nhà nhằm tiếp tục cuộc đua vô địch.

Với tính chất quan trọng của trận đấu và vừa trở lại sau kỳ nghỉ Tết, các cầu thủ đôi bên nhập cuộc khá chậm. Sau 15 phút, Viettel FC bắt đầu tăng tốc bằng các đợt triển khai tấn công.

Đến phút 19, đoàn quân của HLV Velizar Popov đã đưa được bóng vào lưới Nam Định. Tuy nhiên, trọng tài Hoàng Thanh Bình không công nhận bàn thắng khi xác định Đinh Viết Tú (Viettel FC) đã phạm lỗi với thủ môn Trần Nguyên Mạnh trong pha bật cao đánh đầu. Bốn phút sau, Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Nguyên Mạnh.

Hiệp 1 chứng kiến nhiều cơ hội rõ ràng mà Viettel FC tạo ra về phía khung thành Nam Định nhưng không tận dụng thành công. Ngược lại, đội khách tỏ ra bế tắc trong các đợt lên bóng. Vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp 2, Nam Định bất ngờ tăng tốc. Phút 50, Chadrac Akolo tung cú sút trong vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành Viettel FC trong gang tấc. Đến phút 61, thủ môn Nguyễn Văn Việt bắt gọn pha dứt điểm của Nguyễn Xuân Son.

Nam Định (áo trắng) đã không thắng 10 trận liên tiếp tại V-League 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Khi Nam Định đẩy cao đội hình, họ để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Nhờ vậy, Viettel FC tận dụng tình huống cố định ở phút 69 để ghi bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt ở cự ly hơn 30m của Khuất Văn Khang, thủ môn Nguyên Mạnh đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho Lê Quốc Nhật Nam băng vào đệm bóng tung lưới đối phương. Ban đầu, trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị, nhưng sau khi VAR can thiệp, bàn thắng đã được công nhận cho Viettel FC.

Sau bàn thua, Nam Định tiếp tục dâng cao đội hình. Xuân Son thi đấu năng nổ trên hàng công, song những pha dứt điểm của anh và đồng đội không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức kỷ luật của Viettel FC. Bế tắc trong khâu ghi bàn, Nam Định đành chấp nhận thất bại 0-1 ở trận khai xuân Bính Ngọ 2026.

Thất bại này kéo dài chuỗi không thắng của Nam Định tại V-League lên con số 10. Thầy trò HLV Mauro Jeronimo vẫn giậm chân ở vị trí thứ 10 với 12 điểm, đối diện nguy cơ bị hai đội xếp cuối bảng là PVF-CAND (11 điểm) và Đà Nẵng (7 điểm, đá ít hơn 1 trận) bắt kịp.

Trong khi đó, Viettel FC củng cố vị trí thứ 3 với 25 điểm, kém 7 điểm và 2 điểm so với hai đội dẫn đầu là CAHN và Ninh Bình.