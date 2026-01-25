Không phải Đình Bắc, đây là chiến binh bền bỉ nhất U23 Việt Nam, giữa sự cố thẻ đỏ,chấn thương vẫn là "lá chắn thép"

Trong hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam ở hai giải đấu liên tiếp là SEA Games 33 và U23 châu Á 2026, người hâm mộ thường nhắc nhiều tới những cái tên ghi bàn hay tỏa sáng trên mặt trận tấn công như Đình Bắc, Văn Khang hay sự xuất sắc của bộ đôi thủ môn Trung Kiên, Văn Bình. Nhưng nếu nhìn kỹ vào chiều sâu lối chơi và sự ổn định xuyên suốt, có một cái tên thầm lặng mà cực kỳ quan trọng: Nguyễn Nhật Minh.

Thống kê cho thấy, Nhật Minh là cầu thủ thi đấu nhiều nhất của U23 Việt Nam xuyên suốt hai giải SEA Games và U23 châu Á. Không chiếm spotlight truyền thông, trung vệ này âm thầm gánh khối lượng công việc khổng lồ nơi hàng thủ - đúng nghĩa một "chiến binh bền bỉ" thực thụ.

Ở trận đấu căng thẳng vừa qua, Nhật Minh chính là người trực tiếp chỉ huy hàng phòng ngự, liên tục hô hào, sắp xếp vị trí cho các đồng đội. Đáng chú ý, anh có tới 13 lần giải nguy ngay trước vòng cấm, con số cho thấy mức độ tập trung và khả năng đọc tình huống cực cao. Khi U23 Việt Nam bị dồn ép, Nhật Minh luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Nhật Minh âm thầm mà bền bỉ nhất U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Điểm đặc biệt ở trung vệ này nằm ở phong cách thi đấu điềm tĩnh đến lạnh lùng. Thắng hay thua, áp lực hay cao trào, Nhật Minh gần như không bộc lộ cảm xúc. Anh xử lý mọi tình huống bằng sự tỉnh táo, thông minh và chính xác, hiếm khi mắc lỗi cá nhân - điều khiến các đồng đội và ban huấn luyện có thể "yên tâm đặt niềm tin".

Không chỉ chắc chắn về chuyên môn, thể lực của Nhật Minh cũng là thứ khiến nhiều người phải nể. Anh chạy không ngừng nghỉ suốt trận, duy trì cường độ cao mà vẫn giữ được sự tập trung. Trong khi Đức Anh và Văn Hà phải rời sân sớm vì không chịu nổi sức nóng trận đấu, Nhật Minh vẫn đứng vững, làm trụ cột nơi hàng thủ.

Đáng nói hơn, Nhật Minh là trung vệ lệch trái thuận chân trái hiếm hoi của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ở đội tuyển quốc gia, vị trí này lâu nay gần như chỉ có Văn Hậu. Việc U23 Việt Nam sở hữu một hậu vệ thuần chân trái, chơi đầu óc, phát động tấn công tốt và phòng ngự chắc chắn như Nhật Minh là điều cực kỳ quý giá.

Nhật Minh nhận về sự chú sau màn trình diễn ở U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Và trong bộ ba trung vệ "lá chắn thép" gồm Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh, khi Lý Đức lãnh thẻ đỏ và bị treo giò vì lỗi đánh nguội, Hiểu Minh không thể ra sân do chấn thương dây chằng, ở trước khung thành thủ môn Cao Văn Bình vẫn là bóng dáng vững vàng âm thầm mà chắn chắn - Nguyễn Nhật Minh khiến người hâm mộ yêu mến.

Nhật Minh luôn giữ vẻ điềm tĩnh khi ra sân thi đấu (Ảnh: FBNV)

Hàng phòng ngự U23 Vật Miệt Nam vững chắc hơn nhờ có Nhật Minh (Ảnh: FBNV)