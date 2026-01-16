Không nhận ra hotboy Đình Bắc U23 Việt Nam

Rời xa hình ảnh bùng nổ, tốc độ trên sân cỏ, hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc khiến netizen "ngỡ ngàng bật ngửa" với khoảnh khắc đời thường cực khác: ngồi trầm ngâm bên bàn cờ vua để xả stress. Visual lạ lẫm, thần thái tập trung cao độ khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Mới đây, một hình ảnh đời thường của Đình Bắc - hotboy U23 Việt Nam bất ngờ được chia sẻ và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không còn là chàng cầu thủ bứt tốc, tranh chấp quyết liệt trên sân, Đình Bắc xuất hiện trong khoảnh khắc rất khác: ngồi trước bàn cờ vua, ánh mắt chăm chú, gương mặt đăm chiêu như đang "cân não" từng nước đi.

Sự đối lập này khiến nhiều người phải nhìn lại vài lần mới nhận ra nhân vật chính. Thần thái trầm lặng, tập trung cao độ của Đình Bắc khiến netizen không khỏi thích thú, bởi quá khác với hình ảnh quen thuộc khi anh thi đấu.

Đáng chú ý, bên cạnh những bình luận khen khoảnh khắc đời thường thú vị, dân mạng cũng không quên để lại loạt nhận xét hài hước xoay quanh visual của nam cầu thủ. Một netizen để lại bình luận khiến nhiều người bật cười: "Bỏ áo số ra tưởng cơ bắp 6 múi cuồn cuộn, hoá ra vẫn măng non thế".

Không ít ý kiến cho rằng, chính sự "măng non" này lại khiến Đình Bắc trông gần gũi hơn, đúng chất một cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn hoàn thiện cả thể lực lẫn phong độ. Thay vì hình ảnh quá đô con, khoảnh khắc này mang lại cảm giác đời thường, đúng tuổi và khá dễ mến.

Đình Bắc cùng các đồng đội chơi cờ vua thư giãn (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc khiến netizen ngỡ ngàng vì diện mạo "măng non"

Theo tìm hiểu, cờ vua là một trong những cách giúp Đình Bắc và các tuyển thủ U23 Việt Nam giải toả áp lực sau những buổi tập và thi đấu căng thẳng. Bộ môn đòi hỏi tư duy chiến thuật, sự kiên nhẫn và khả năng đọc tình huống này cũng phần nào phản ánh lối chơi thông minh của anh trên sân cỏ.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen còn hào hứng hẹn thách đấu Đình Bắc, tự nhận là "cao thủ cờ vua online", tạo nên không khí tương tác rôm rả chẳng kém một trận đấu nhỏ: "Cờ vua căng thẳng sau những giờ đá banh thư giãn", "Cân não hơn cả đá bóng", "Nhà vua chơi cờ vua là đúng bài rồi", "Chơi cái này còn mệt hơn", "Nhận kèo solo với Đình Bắc môn cờ vua", "Là xả stress dữ chưa, hay thêm vài nếp nhăn"...

Khoảnh khắc đời thường này giúp người hâm mộ thấy thêm một khía cạnh khác của Đình Bắc: không chỉ là hotboy U23 Việt Nam trên sân cỏ, mà còn là một chàng trai trẻ biết cách thư giãn, cân bằng và tận hưởng những phút giây rất riêng ngoài bóng đá.

Bình luận của netizen dưới ảnh Đình Bắc chơi cờ