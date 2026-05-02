Không nhận ra Doãn Hải My khi đi cổ vũ Văn Hậu đá với Hải Phòng hôm nay: Visual xinh nhưng khác quá!

CLB CAHN có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray gặp CLB Hải Phòng tối ngày 2/5 trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2025/26. Ở trận đấu này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất phát trong đội hình thi đấu của CAHN. Trên khán đài, ngay từ sớm vợ Văn Hậu là Doãn Hải My cùng con trai đã có mặt cổ vũ đội khách.

Doãn Hải My xuất hiện với trang phục giản dị, visual của top 10 hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn sáng bừng. Tuy nhiên, hôm nay nàng WAG diện trang phục khá đơn giản, buộc tóc gọn gàng. Gương mặt của Hải My có phần bẫu bĩnh hơn thường thấy khiến thoạt nhìn không thể nhận ra.

Đáng chú ý, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật tròn 2 tuổi của bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) - quý tử đầu lòng của cặp đôi.

Sáng cùng ngày, trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã đăng tải bộ ảnh gia đình đầy hạnh phúc để chúc mừng sinh nhật con trai. Nam cầu thủ không ngần ngại khẳng định gia đình chính là "điều đắt giá nhất" mà anh có được bên cạnh sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng.

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra một chi tiết đặc biệt khi Văn Hậu giới hạn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Đây được xem là động thái nhằm bảo vệ không gian riêng tư cho gia đình và giúp anh tập trung tối đa cho giai đoạn nước rút của mùa giải, tránh những ý kiến trái chiều từ dư luận.