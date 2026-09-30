Không nghĩ có ngày Chanathip đối đầu Đình Bắc: Ngày Messi Thái ra mắt ĐTQG, ngôi sao Việt Nam mới tròn 8 tuổi

Đình Bắc và Chanathip Songkrasin thuộc về hai thế hệ tưởng chừng như không liên quan đến nhau, nhưng rồi họ đã chạm trán tại một điểm giao đặc biệt.

Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến khoảnh khắc Đình Bắc lần đầu đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam bước ra sân. Đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với tiền đạo sinh năm 2004. Càng đặc biệt hơn khi người dẫn đầu của ĐT Thái Lan là huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Chanathip Songkrasin.

Hai đội trưởng thuộc về những thế hệ hoàn toàn khác biệt. Khi Chanathip Songkrasin ra mắt ĐT Thái Lan năm 2012, Đình Bắc chỉ là cậu bé 8 tuổi có niềm đam mê với trái bóng tròn.

Không nghĩ có ngày Chanathip huyền thoại Đông Nam Á lại mang băng đội trưởng và đối đầu đội trưởng Đình Bắc của tuyển Việt Nam (Ảnh: Tử Bình)

Năm 2018, Chanathip chinh phục J.League với khát khao vươn tầm, được Consadole Sapporo chính thức chiêu mộ sau nửa năm thi đấu vô cùng ấn tượng theo dạng cho mượn. Khi ấy, Đình Bắc bị lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An loại vì thể hình quá thấp còi so với các đồng đội cùng chăng lứa.

Năm 2021, Chanathip được trao chiếc băng đội trưởng tuyển Thái Lan. Cùng thời gian đó, tiền đạo gốc Nghệ An vẫn chỉ là một tài năng trẻ đang ăn tập tại Quảng Nam.

Một người đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp, là nguồn cảm hứng của cả một nền bóng đá, người kia vẫn đang bền bỉ tích lũy từng bước đi ban đầu, âm thầm theo đuổi giấc mơ chuyên nghiệp. Vậy nhưng, chỉ sau 5 năm, cả hai gặp nhau tại một điểm giao thật đặc biệt - FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia.

Khoảnh khắc giao thoa đặc biệt của bóng đá (Ảnh: Tuan Huu Pham/ FAT)

Bắt đầu từ hai điểm xuất phát hoàn toàn khác biệt, ở hai khoảng thời gian tưởng chừng không bao giờ giao nhau, giờ đây họ lại chạm mặt trực tiếp. Cả hai cùng mang trên tay chiếc băng đội trưởng, đại diện cho niềm tự hào của hai dân tộc trong một trận đấu đỉnh cao, có tính quyết định đến cục diện của cả giải đấu.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ luôn khốc liệt và phản ánh chính xác bản lĩnh của từng cá nhân. Chanathip cho thấy sự bền bỉ đến kinh ngạc ở tuổi 33. Trong suốt 96 phút thi đấu tràn đầy năng lượng, anh chơi bóng đầy kỹ thuật, thanh thoát và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. "Messi Thái" dẫn dắt ĐT Thái Lan có chiến thắng 2-0 đầy, giành tấm vé vàng bước vào trận chung kết. Anh một lần nữa khẳng định vị thế huyền thoại số 1 không thể tranh cãi của bóng đá Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, tấm băng đội trưởng dường như vẫn còn quá nặng trên vai Đình Bắc. Trong ngày được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống và thay thế tầm ảnh hưởng của Xuân Son trên hàng công, chân sút trẻ đã thi đấu mờ nhạt. Sau hiệp một không để lại nhiều dấu ấn, anh trao lại chiếc băng thủ lĩnh cho Hoàng Đức. Dù được đưa về vị trí dạt biên đúng với sở trường trong hiệp hai, Đình Bắc vẫn không thể tạo nên đột biến trước sự ma xát và kinh nghiệm của đối thủ.

Nhưng thất bại này không phải bi kịch, ở tuổi 22, Đình Bắc vẫn còn nguyên một chặng đường dài phía trước để học hỏi, cải thiện từ những trận cầu đỉnh cao như thế này. Cuộc chạm trán với Chanathip Songkrasin không chỉ là một kỷ niệm đặc biệt, mà còn là tấm gương phản chiếu để chân sút trẻ Việt Nam trưởng thành.