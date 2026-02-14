Không khí Tết rộn ràng nhà Quang Hải: Chu Thanh Huyền "xả vai sang chảnh" cùng chồng đun bánh chưng nướng thịt cực chill

Trong không khí hối hả của những ngày cuối năm, cặp đôi đình đám Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã gác lại mọi công việc để trở về quê nhà Đông Anh, cùng gia đình tận hưởng những giây phút đoàn viên ấm áp. Mới đây, qua những hình ảnh được chị dâu nam cầu thủ chia sẻ, người hâm mộ không khỏi thích thú trước khung cảnh Tết tưng bừng và đầy hơi ấm tại tư gia của tiền vệ số 19.

Không khí Tết đầy sắc hoa nhà Quang Hải (Ảnh: Linh Lee)

Qua những thước phim được hé lộ, có thể thấy gia đình Quang Hải đã đầu tư rất chỉn chu cho khâu trang hoàng nhà cửa. Những chậu hoa cúc đại đóa vàng rực được bày trí khắp lối đi, mang đến cảm giác sung túc. Điểm nhấn của khuôn viên là gốc đào cổ thụ khoe sắc thắm cùng cây bưởi cảnh trĩu quả, được treo đèn lồng và bao lì xì đỏ rực, tạo nên khung cảnh bề thế nhưng vẫn đậm chất truyền thống.

Khác xa với hình ảnh lộng lẫy thường thấy tại các sự kiện, ngày 26 Tết, Chu Thanh Huyền cùng Quang Hải xuất hiện với diện mạo vô cùng đời thường. Cặp đôi cùng các thành viên trong gia đình quây quần bên bếp lửa hồng để trông nồi bánh chưng, một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị lễ nghi, gia đình còn tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Hình ảnh Quang Hải và vợ thoải mái thưởng thức những ly bia mát lạnh cùng thịt nướng trong tiếng cười nói rộn rã cho thấy một góc nhìn rất khác gần gũi, giản đơn và tràn đầy hạnh phúc của gia đình.

Không khí gia đình hạnh phúc nhà Quang Hải (Video: TTNV)