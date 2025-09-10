Không được dự VCK U23 châu Á, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói 'thua trong danh dự'

Sau khi không thể giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, U23 Indonesia tiếp tục gây thất vọng ở vòng loại U23 châu Á 2026. Thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Hàn Quốc tối qua (9/9) khiến đội tuyển xứ vạn đảo sớm bị loại, dù huấn luyện viên trưởng Gerald Vanenburg từng tuyên bố đội nhà đủ khả năng vô địch.

U23 Indonesia chỉ thắng được 1 trận ở vòng loại khi đánh bại đội yếu nhất bảng là U23 Macau. Gặp U23 Lào và U23 Hàn Quốc, đội chủ nhà thậm chí không ghi nổi một bàn thắng nào. Dù vậy, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bất ngờ khen ngợi đội nhà.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir.

"Chúng ta đã thua trong danh dự" , trang tin CNN Indonesia dẫn lời chủ tịch PSSI Erick Thohir. "Tôi sẽ yêu cầu giám đốc kỹ thuật đánh giá lại mọi thứ, không chỉ kết quả trận đấu hôm nay mà cả sự chuẩn bị cho tương lai nữa".

Vị tỷ phú này nói thêm: "Đội tuyển đã thi đấu nỗ lực. U23 Indonesia thay đổi sơ đồ từ 4-3-3 đến 3-5-2 rồi thử các chiến thuật khác. Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc, đối thủ rất mạnh".

Ông Thohir không nhắc tới việc sa thải huấn luyện viên trưởng của U23 Indonesia sau giải đấu này. Trước đó, khi U23 Indonesia bị U23 Lào cầm hòa với tỷ số 0-0, chủ tịch PSSI chỉ nhấn mạnh đội bóng đang trong thời gian chuẩn bị cho tương lai và sẽ đánh giá nhiều yếu tố.

Dù vậy, thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2026 là sự sa sút rõ rệt của bóng đá Indonesia cấp độ trẻ. Không còn đội hình đông đảo cầu thủ Hà Lan gốc Indonesia, đội bóng này liên tiếp gây thất vọng.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Indonesia thua U23 Việt Nam trong trận chung kết ngay trên sân nhà. Đến vòng loại U23 châu Á, đội bóng xứ vạn đảo không thắng nổi U23 Lào trong trận ra quân. Cuối cùng, đoàn quân của huấn luyện viên Gerald Vanenburg đứng thứ hai tại bảng đấu với 4 điểm, đứng áp chót trong nhóm các đội nhì bảng.