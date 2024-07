Giữa làn sóng tin Euro 2024 tràn ngập báo thể thao nước ngoài, Balotelli bất ngờ được nhắc đến bởi lý do dở khóc dở cười. Cụ thể, anh chàng hiện đang đi nghỉ dưỡng với bạn bè sau mùa giải cùng CLB Thổ Nhĩ Kỳ Adana Demirspor. Balotelli đã có những buổi nhậu say khướt với bạn bè. Một trong những lần ấy, cựu sao Man City say tới mức ngã lăn ra đường mà chẳng biết trời đất, trăng sao gì nữa.



Không dự Euro 2024, Balotelli vẫn "lên sóng" nhờ… say quắc cần câu

Đoạn video về cảnh Balotelli say nằm cả ra đường đã được đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó kéo theo rất nhiều bình luận đa chiều từ NHM, những người vốn chẳng lạ gì thói ăn chơi tung nóc của cựu sao xứ Mỳ Ống.

Trước các bình luận của NHM nhằm vào mình, mới đây ngôi sao có biệt danh Bad Boy đã lên mạng xã hội để thanh minh:

"Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi đã xem video rồi, cái đoạn video quay cảnh tôi cùng bạn bè ngã lăn ra đường, vui vẻ đùa giỡn, chạy nhảy ý.

Có sao đâu nhỉ khi tôi đi chơi với bạn bè, vui vẻ và đùa giỡn mà chẳng ảnh hưởng tới ai cả? Tôi đang bị phán xét vì vấn đề gì đây? Tại sao các bạn không xem những bức ảnh, video mà tôi chụp cùng mọi người, tôi luôn hòa đồng, thân thiện với tất cả…"

Balotelli trải lòng khi bị chỉ trích vì uống rượu say.

Đáng chú ý, trong phần chia sẻ của mình, Balotelli bất ngờ nhắc đến màn trình diễn thảm họa của Italia tại VCK Euro 2024, nơi đội bóng áo màu Thiên Thanh đã bị loại ở vòng 1/8 khi thua Thụy Sĩ 0-2.

"Hãy xem kìa, tuyển Italia thì chơi như thế, vậy mà người ta lại chỉ đưa tin về việc tôi say rượu… Thôi nào, chúng ta hãy nghĩ về những điều quan trọng hơn đi nhé!".

Trong sự nghiệp của mình, Balotelli đã có 34 trận đấu cho tuyển Italia từ năm 2010 tới 2018, ghi 14 bàn. Anh được đánh giá là một trong những tiền đạo có tài năng xuất chúng của bóng đá xứ Mỳ Ống. Tuy nhiên, thái độ của Balotelli trong và ngoài sân cỏ lại rất thiếu nhất quán, thiếu chuyên nghiệp dẫn tới ảnh hưởng lớn về phong độ.