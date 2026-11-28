Bellingham bùng nổ dưới thời Mourinho, ghi điểm lớn nhờ hành động tử tế hậu trận thắng PSVBellingham bùng nổ dưới thời Mourinho, ghi điểm lớn nhờ hành động tử tế hậu trận thắng PSV.

Sau quãng thời gian chững lại, Jude Bellingham đang có màn hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV José Mourinho ở mùa giải 2026/27. Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn đậm nét trên sân cỏ, tiền vệ người Anh còn gây sốt mạng xã hội nhờ cách hành xử chừng mực, tôn trọng người làm nghề đứng sau ống kính.

Tâm điểm của chuỗi phong độ ấn tượng ấy là màn ngược dòng thắng PSV Eindhoven 5–1 tại vòng đấu UEFA Champions League rạng sáng 25/11/2026 (giờ Việt Nam). Dù chỉ góp mặt 45 phút từ ghế dự bị, Bellingham vẫn kịp ghi một bàn thắng đẳng cấp ở phút 60 và kiến tạo cho đồng đội lập công, góp phần giúp Real Madrid duy trì mạch toàn thắng tại cúp châu Âu. Sau trận đấu, ngôi sao 23 tuổi thẳng thắn gọi Mourinho là chìa khóa giúp anh tìm lại niềm cảm hứng chơi bóng khi được trao sự linh hoạt giữa dâng cao dứt điểm, lùi sâu luân chuyển bóng và hỗ trợ phòng ngự cùng tập thể. Đáp lại, "Người đặc biệt" ngợi khen học trò là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhờ phẩm chất và khát vọng tạo khác biệt.

Song song với những khoảnh khắc bùng nổ trên sân, Bellingham cũng ghi điểm mạnh mẽ ngoài đời thường sau trận gặp PSV. Bức ảnh ghi lại cảnh anh dang rộng hai tay ăn mừng trước khán đài Bernabéu với hàng ngàn cổ động viên áo trắng phía sau nhanh chóng trở thành hình ảnh biểu tượng. Thay vì đăng tải như thông lệ, Bellingham chủ động tìm ra tài khoản Instagram của nhiếp ảnh gia Mark Verhees để nhắn tin cảm ơn, xin phép đăng lại và gắn thẻ ghi nhận công sức.

Đoạn tin nhắn của cậu Be và nhiếp ảnh gia (đã được dịch sang tiếng Việt) - Ảnh Trên đường pitch

Bức ảnh gốc do nhiếm ảnh gia Verhees chụp

Khi Verhees chia sẻ đoạn tin nhắn lên mạng xã hội và bày tỏ sự trân trọng với hành động của cậu be. Câu chuyện nhỏ ấy nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Giữa ánh hào quang của bóng đá đỉnh cao, sự tử tế và tôn trọng bản quyền của Bellingham càng khiến hình ảnh của anh thêm trọn vẹn trong mắt công chúng.