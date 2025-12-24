Không có HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik được tặng quà giá nửa tỷ đồng

Theo quy định của SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik không được nhận huy chương vàng sau khi U22 Việt Nam vô địch môn bóng đá nam. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn nhận được tấm huy chương vàng đặc biệt từ một doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đây là món quà cá nhân nhằm tri ân sự cống hiến của ông Kim Sang-sik. Tấm huy chương phiên bản giới hạn được chế tác từ vàng 24K, trọng lượng 33 chỉ. Con số 33 vừa là trọng lượng vàng, vừa là biểu tượng cho SEA Games lần thứ 33. Giá trị nguyên liệu của tấm huy chương này theo giá vàng thị trường hôm nay lên tới khoảng 500 triệu đồng.

HLV Kim Sang-sik nhận huy chương vàng phiên bản giới hạn vinh danh đóng góp xuất sắc của ông cho bóng đá Việt Nam.

Chiếc huy chương không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam - Hàn Quốc song hành thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia và sự gắn kết giữa thầy Hàn - trò Việt.

Hình cây tre tượng trưng cho tinh thần kiên cường của bóng đá Việt Nam, trong khi chi tiết trái bóng kết hợp nón lá nhấn mạnh tình yêu bóng đá đậm đà bản sắc dân tộc. Biểu tượng quốc hoa Hàn Quốc và Cung điện Hoàng gia Changdeokgung cũng được đưa vào mẫu thiết kế như lời tri ân tới HLV Kim Sang-sik và quê hương ông.

Tháng 6/2024, ông Kim Sang-sik ký hợp đồng có thời hạn 2 năm (kèm điều khoản gia hạn 1 năm) với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Lãnh đạo VFF xác nhận hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn thời hạn đến năm 2027. Nếu không có biến động ngoài kế hoạch, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến hết Asian Cup 2027 (dự kiến kết thúc vào tháng 2/2027).

Nói về vấn đề hợp đồng trong buổi phỏng vấn sáng 22/12, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cho biết: "Trong gần 2 năm ở đây, bản CV của tôi đã đẹp hơn nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc cùng các cầu thủ tại đây. Về vấn đề hợp đồng, chúng tôi biết Chủ tịch VFF hiện tại đang rất bận rộn. Vì thế, chúng tôi sẽ chia sẻ sau khi gặp Chủ tịch".