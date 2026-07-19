Không chỉ Messi & Yamal, Chung kết World Cup 2026 còn được quyết định bởi những "vũ khí bí mật"!

Messi và Yamal là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước trận chung kết World Cup 2026. Nhưng danh hiệu vô địch có thể sẽ được quyết định bởi những người hùng thầm lặng khác.

Messi và Yamal không phải tất cả

Nhắc đến trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lionel Messi và Lamine Yamal. Một huyền thoại ở chặng cuối sự nghiệp, một thần đồng đang mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới. Thế nhưng, lịch sử World Cup nhiều lần chứng minh những trận đấu lớn nhất không phải lúc nào cũng được định đoạt bởi ngôi sao sáng nhất.

Trong những trận cầu đỉnh cao, sự tỏa sáng của các "kép phụ" nhiều khi mới là yếu tố mang tính quyết định. Tây Ban Nha và Argentina đều sở hữu những cầu thủ như vậy, những người có thể không xuất hiện dày đặc trên các trang nhất, nhưng luôn biết cách tạo ra khác biệt ở thời khắc quan trọng.

Tây Ban Nha chờ những người hùng thầm lặng

Với Tây Ban Nha, "quân bài tẩy" mang tên Mikel Merino. Tiền vệ của Arsenal không phải lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát, nhưng lại sở hữu khả năng tạo khác biệt mỗi khi được tung vào sân. Chính Merino ghi bàn quyết định giúp La Roja vượt qua Bỉ ở tứ kết, trong khi khả năng xâm nhập vòng cấm và chọn vị trí thông minh của anh luôn là thứ vũ khí khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.

Bên cạnh Merino, Fabian Ruiz mới là người giữ nhịp lối chơi của Tây Ban Nha. Tiền vệ thuộc biên chế PSG không chỉ điều tiết bóng, mà còn liên tục xuất hiện ở những điểm nóng để tung ra các đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Nếu Fabian Ruiz có đủ không gian chơi bóng, Tây Ban Nha sẽ dễ dàng triển khai thứ bóng đá kiểm soát sở trường.

Ở hàng công, Mikel Oyarzabal cũng xứng đáng được chú ý. Không sở hữu tốc độ hay kỹ thuật nổi bật như Yamal hay Nico Williams, nhưng tiền đạo này luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. Chính Oyarzabal là người mở tỷ số vào lưới Pháp ở bán kết, tiếp tục cho thấy cái duyên trong những trận cầu lớn.

Argentina không chỉ có Messi

Trong khi đó, Argentina cũng không chỉ sống nhờ Messi. Lautaro Martinez đang là "sát thủ" thực sự của Albiceleste. Tiền đạo Inter Milan nhiều lần ghi những bàn thắng quyết định, trong đó có pha lập công ở phút bù giờ giúp Argentina đánh bại Anh để giành vé vào chung kết. Khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm một chạm của Lautaro sẽ là bài toán khó với hàng thủ Tây Ban Nha.

Ở tuyến giữa, Enzo Fernandez là mắt xích không thể thay thế. Tiền vệ Chelsea vừa đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng, vừa là người phát động các đợt phản công với những đường chuyền vượt tuyến đầy chính xác. Nếu Enzo khống chế được khu trung tuyến, Messi sẽ có thêm nhiều khoảng trống để tạo ra khác biệt.

Cuối cùng là Emiliano Martinez. Thủ thành số một của Argentina không phải làm việc quá nhiều trong giải đấu năm nay, nhưng mỗi khi đội bóng cần, anh luôn biết cách lên tiếng. Bản lĩnh ở những thời điểm quyết định cùng khả năng cản phá xuất thần khiến Martinez trở thành điểm tựa vững chắc phía sau hàng phòng ngự.

Nhà vô địch sẽ cần nhiều hơn một siêu sao

Messi và Yamal chắc chắn vẫn là hai nhân vật chính của trận chung kết trong mơ. Nhưng để nâng cao chiếc cúp vàng thế giới, Argentina và Tây Ban Nha sẽ cần nhiều hơn những khoảnh khắc thiên tài từ hai siêu sao. Bởi trong những trận đấu có tính chất "một mất một còn", khác biệt đôi khi lại đến từ một pha băng cắt của Oyarzabal, cú dứt điểm của Lautaro Martinez, đường chuyền của Fabian Ruiz hay tình huống cứu thua của Emiliano Martinez.

Đó cũng là lý do trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là cuộc so tài giữa Messi và Yamal, mà còn là màn đọ sức của những "vũ khí bí mật" có thể thay đổi lịch sử chỉ trong một khoảnh khắc.