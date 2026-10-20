Không chỉ làm "công ăn lương", Ronaldo vung tiền mua cổ phần Al Nassr?

Siêu sao Cristiano Ronaldo đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi chuẩn bị nắm giữ 20% cổ phần của Al Nassr. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đại diện Saudi Pro League rục rịch chuyển giao quyền sở hữu cho tập đoàn RedBird Capital - đơn vị đang quản lý đội bóng Ý AC Milan.
Theo các nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đã tái cơ cấu và dọn đường bằng việc dàn xếp thanh toán toàn bộ khoản nợ trị giá 800 triệu riyal (khoảng 213 triệu USD) cho Al Nassr. Việc giải quyết dứt điểm rào cản tài chính này được xem là bước đi then chốt nhằm chuyển nhượng 70% cổ phần câu lạc bộ cho liên doanh do nhà sáng lập Gerry Cardinale của RedBird dẫn đầu, với mức định giá ước tính rơi vào khoảng 1 tỷ riyal (tương đương 267 triệu USD).
Nếu thương vụ hoàn tất, Ronaldo sẽ chính thức bước vào đội ngũ thượng tầng của câu lạc bộ vùng Riyadh. Đây không phải lần đầu tiên chân sút người Bồ Đào Nha dấn thân vào mảng quản trị bóng đá. Thông qua công ty đầu tư CR7, tiền đạo này hiện sở hữu 25% cổ phần tại CLB Almeria (Tây Ban Nha) - đội bóng cũng có sự đồng hành của Saudi Media Company (SMC), đối tác đang tham gia vào nhóm nhà đầu tư thương thảo mua lại Al Nassr.
Dù các cuộc đàm phán giữa RedBird và PIF mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu và đôi bên chưa đưa ra thông cáo chính thức, thương vụ này đã phản ánh rõ nét bước chuyển mình trong chiến lược của Saudi Arabia. Kể từ chiến dịch chiêu mộ các ngôi sao toàn cầu trị giá gần 1 tỷ USD bắt đầu từ năm 2023 với Ronaldo là viên gạch đầu tiên, quốc gia Vùng Vịnh đang đẩy mạnh lộ trình tư nhân hóa toàn diện giải đấu. Việc để lại 20% cổ phần cho CR7 được đánh giá là nước cờ chiến lược nhằm đảm bảo giá trị thương hiệu quốc tế và sức hút thương mại bền vững cho Al Nassr khi đội bóng chuyển giao sang chủ sở hữu mới.
Tiên