Không chỉ là lương Real Madrid, đây là bí mật giúp Mbappe đút túi hơn 2.800 tỷ đồng/năm

Mức thu nhập của Mbappe.

Kylian Mbappé không chỉ là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại mà còn là một đế chế tài chính thu nhỏ. Bước sang năm 2026, sức hút thương mại cùng thu nhập khổng lồ của tiền đạo người Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Bức tranh tài chính của siêu sao đang khoác áo Real Madrid cho thấy tư duy kinh doanh nhạy bén và tầm ảnh hưởng vượt xa khỏi phạm vi một sân cỏ bóng đá.

Khi chuyển tới Real Madrid, Mbappé tiếp tục duy trì vị thế cầu thủ hưởng đãi ngộ top đầu thế giới. Dù chấp nhận điều chỉnh cấu trúc lương để phù hợp với quỹ lương của đội chủ sân Santiago Bernabéu, tổng thu nhập từ thi đấu của anh vẫn ở mức cực kỳ khổng lồ. Khoản phí lót tay lên tới hàng trăm triệu euro được trải đều trong suốt thời hạn hợp đồng, kết hợp cùng các khoản tiền thưởng hiệu suất thi đấu, bàn thắng và danh hiệu, giúp Mbappé bỏ túi trung bình từ 80 đến 90 triệu USD mỗi năm chỉ tính riêng từ hoạt động chuyên môn. Sự kết hợp giữa danh tiếng của Kền kền trắng và giá trị thương hiệu cá nhân tạo nên cú hích kép cho thu nhập của siêu sao sinh năm 1998.

Mbappe vẫn giữ mức thu nhập cao ở Real (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh thu nhập trên sân cỏ, hoạt động kinh doanh ngoài đời thực mang về cho tuyển thủ Pháp những khoản tiền kế xù. Trong năm 2026, doanh thu từ các hợp đồng quảng cáo và bản quyền hình ảnh của Mbappé ước tính đạt khoảng 30 triệu USD. Danh sách các đối tác thương mại hợp tác với anh là sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ và tập đoàn toàn cầu như Dior, Hublot, Loewe ở mảng thời trang xa xỉ, Oakley ở mảng phụ kiện, hay EA Sports và Sorare ở mảng công nghệ giải trí. Điểm khác biệt của Mbappé so với nhiều đồng nghiệp là sự khắt khe trong việc chọn lựa đối tác. Anh luôn giữ tỷ lệ bản quyền hình ảnh lớn và chỉ gật đầu với các thương hiệu phù hợp với hình ảnh cá nhân cũng như định hướng lâu dài.

Mbappe là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu (Ảnh: IG)

Tâm điểm trong chiến lược thương mại của Mbappé chính là thương vụ chuyển đổi nhà tài trợ trang phục thi đấu. Sau 20 năm gắn bó liên tục với Nike từ khi còn là một tài năng trẻ, Mbappé đã quyết định khép lại mối duyên này để chuyển sang bắt tay cùng thương hiệu thể thao Thụy Sĩ On. Cú bắt tay này không đơn thuần là một hợp đồng tài trợ trang phục hay giày đấu thông thường. Thỏa thuận mới cho phép Mbappé sở hữu cổ phần trực tiếp tại doanh nghiệp, biến anh từ một người đại diện hình ảnh nhận thù lao cố định trở thành cổ đông chiến lược được hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng giá trị của thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Không dừng lại ở thể thao và tài trợ, Mbappé còn xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng nhằm đảm bảo dòng tiền bền vững cho tương lai. Anh hiện nắm giữ cổ phần và mối liên kết kinh doanh trong mảng bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ khách sạn sang trọng tại Pháp và Tây Ban Nha, đồng thời thành lập công ty sản xuất nội dung hình ảnh, giải trí nhằm khai thác tối đa bản quyền truyền thông cá nhân. Đáng chú ý, việc đầu tư sở hữu cổ phần tại đội bóng quê nhà SM Caen cũng hiện thực hóa tham vọng trở thành một nhà quản lý bóng đá chuyên nghiệp của anh.

Mbappe ngoài đá bóng còn kinh doanh (Ảnh: IG)

Với tổng thu nhập ước tính vượt mốc 110 triệu USD mỗi năm, Kylian Mbappé vững vàng trong top những vận động viên kiếm tiền giỏi nhất hành tinh. Sự chủ động trong các thỏa thuận thương mại, sở hữu cổ phần doanh nghiệp và đa dạng hóa đầu tư giúp Mbappé xây dựng một đế chế tài chính vững chắc ngay khi vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp thi đấu.