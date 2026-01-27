Không ai cư xử như David Beckham và Victoria: Đến nhà thông gia còn mang dàn vệ sĩ hùng hổ, tưởng đâu dằn mặt?

Trước khi đám cưới xa hoa của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz diễn ra, mối quan hệ giữa hai gia đình quyền lực Beckham và Peltz đã âm ỉ những rạn nứt. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, David và Victoria Beckham từng khiến cha mẹ cô dâu - tỷ phú Nelson và Claudia Peltz - "hụt hẫng" vì một hành động bị xem là tối kỵ, mở màn cho chuỗi mâu thuẫn kéo dài đến tận hôm nay.

Dù đã xây dựng đế chế thương hiệu trị giá khoảng 500 triệu bảng, nhà Beckham vẫn rơi vào thế "lép vế tài chính" hiếm hoi khi lần đầu đối diện gia đình Peltz - một trong những dòng họ giàu có bậc nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, chính trong lần gặp gỡ quan trọng này, David và Victoria lại vô tình phạm phải điều khiến phía thông gia không hài lòng.

Tháng 7/2020, khi các hạn chế COVID-19 đầu tiên được nới lỏng, vợ chồng Beckham tới thăm biệt thự trị giá 76 triệu bảng của gia đình Peltz tại Palm Beach, Florida. Vì quá cẩn trọng về an ninh, nhà Beckham đã cho đội bảo vệ riêng đến kiểm tra toàn bộ khuôn viên trước khi bước chân vào.

Một nguồn tin tiết lộ: "Đó là quy trình tiêu chuẩn với những người nổi tiếng tầm cỡ Beckham, nhưng phía nhà Peltz không thích điều này. Họ có hệ thống an ninh riêng, tốt nhất mà tiền có thể mua, nên việc khách đến nhà mà cử người 'soi xét' trước khiến mọi người khó chịu. Cảm giác như nhà Beckham đang ngầm khẳng định họ quan trọng hơn. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng lại là khởi đầu rất tệ".

Không khí giữa hai bên càng trở nên lạnh nhạt khi nảy sinh bất đồng trong khâu tổ chức đám cưới. Nhà Beckham được cho là muốn tổ chức hai buổi lễ - một tại Mỹ và một tại khu nghỉ dưỡng ở Cotswolds (Anh). Trong khi đó, gia đình Peltz, với Claudia - người nổi tiếng là "bà hoàng tiệc tùng" - chỉ muốn một lễ cưới duy nhất tại biệt thự Florida do bà trực tiếp giám sát.

Cuối cùng, nhà Peltz giành phần thắng và lễ cưới xa hoa chỉ diễn ra tại Mỹ. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Tuần trước, Brooklyn Beckham bất ngờ công khai tuyên bố dài gây chấn động, lần đầu kể lại những uẩn ức xoay quanh đám cưới. Anh cho biết từng bị mẹ ruột gọi là "xấu xa" khi muốn xếp chỗ ngồi danh dự cho bảo mẫu Sandra và bà ngoại quá cố của Nicola (Naunni), chỉ vì cả hai đều goá chồng.

Gây sốc hơn, Brooklyn nói anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi Victoria Beckham "chiếm mất" điệu nhảy đầu tiên của anh với cô dâu. Theo lời Brooklyn, mẹ anh đã nhảy "không phù hợp", thậm chí bị đồn là nhảy cọ xát với con trai trước mặt khoảng 500 khách mời. Những lời cáo buộc này nhanh chóng biến thành loạt meme lan truyền trên mạng khiến Victoria suy sụp.

Brooklyn còn nhắc lại tranh cãi quanh chiếc váy cưới của Nicola. Anh cho rằng mẹ mình đã rút thiết kế vào phút chót, dù điều này bị nhà thiết kế Leslie Fremar bác bỏ. Trả lời Vogue, Leslie khẳng định chiếc váy Valentino được thực hiện trong suốt một năm, với nhiều lần thử đồ tại Mỹ và Rome, đồng thời ca ngợi đây là "trải nghiệm haute couture đỉnh cao".

Về phía Nicola, cô từng giải thích với báo chí rằng xưởng của Victoria không thể hoàn thành váy đúng tiến độ, đồng thời phủ nhận việc gia đình có "mâu thuẫn nghiêm trọng". Tuy nhiên, nữ diễn viên Mỹ sau đó lại thừa nhận mình từng bị mẹ chồng "phớt lờ" khi nói về vấn đề váy cưới.

Trong tuyên bố gây bão, Brooklyn cáo buộc Victoria "liên tục thiếu tôn trọng" Nicola kể từ khi hai người hẹn hò năm 2019. Anh cho rằng mẹ mình nhiều lần mời những phụ nữ trong quá khứ của anh quay lại, với mục đích rõ ràng là gây khó chịu cho cả hai.

Không chỉ vậy, Brooklyn còn chỉ trích cha mình. Anh kể rằng trong chuyến về London mừng sinh nhật David Beckham, hai vợ chồng bị từ chối gặp mặt suốt một tuần, trừ khi chấp nhận xuất hiện tại bữa tiệc lớn với hàng trăm khách và máy quay. Khi David đồng ý gặp riêng, điều kiện là Nicola không được có mặt - điều Brooklyn gọi là "cái tát vào mặt".

Brooklyn kết luận bằng cáo buộc nặng nề: gia đình anh đặt hình ảnh, thương hiệu và hợp đồng quảng cáo lên trên tình cảm thực sự. "Với họ, 'tình yêu gia đình' được đo bằng số bài đăng mạng xã hội và tốc độ xuất hiện trước ống kính, ngay cả khi điều đó phải đánh đổi bằng các mối quan hệ thật.".

Theo các nguồn tin thân cận, chuỗi căng thẳng kéo dài này đã khiến Victoria Beckham vô cùng đau lòng - và cuộc chiến trong gia đình Beckham dường như vẫn chưa có hồi kết.