Khối tài sản tỷ đô khi Taylor Swift và Travis Kelce về chung một nhà

Taylor Swift và Travis Kelce vừa chính thức đính hôn, và ngay lập tức dân tình không chỉ bàn tán về chuyện tình lãng mạn mà còn dồn sự chú ý vào khối tài sản siêu khủng mà cả hai đang nắm giữ. Nếu gọi đây là "liên minh quyền lực" giữa âm nhạc và thể thao, thì quả thực hiếm có cặp đôi nào trong showbiz - thể thao sánh kịp.

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức đính hôn

Taylor Swift - nữ tỷ phú tự thân của làng nhạc

Theo Forbes, đến năm 2024, Taylor Swift chính thức trở thành tỷ phú USD nhờ tour diễn kỷ lục Eras Tour, doanh thu album và bản quyền nhạc. Tài sản ròng của cô được ước tính khoảng 1,3 tỷ USD (hơn 34 nghìn tỷ đồng).

Không chỉ kiếm tiền từ ca hát, Taylor còn "mát tay" trong lĩnh vực bất động sản. Cô sở hữu loạt biệt thự, penthouse trải dài từ New York, Beverly Hills cho đến Nashville. Một mình Taylor đã có thể tổ chức "tour du lịch nhà sang" chỉ với chuỗi bất động sản cá nhân, tổng trị giá hàng trăm triệu USD.

Nữ ca sĩ tỷ đô sắp lên xe hoa cùng chồng cầu thủ

Travis Kelce - ngôi sao NFL cỡ bự

So với bạn gái, tài sản của Travis Kelce "khiêm tốn" hơn, nhưng trong giới bóng bầu dục Mỹ, anh vẫn thuộc hàng top. Theo Celebrity Net Worth, Kelce đang nắm trong tay khoảng 40 triệu USD (hơn 1 nghìn tỷ đồng).

Nguồn thu chính của Travis đến từ hợp đồng thi đấu cùng Kansas City Chiefs, với bản hợp đồng 57 triệu USD/4 năm ký năm 2020. Ngoài ra, anh còn là gương mặt quảng cáo được nhiều thương hiệu thể thao và thời trang săn đón. Chưa kể, podcast New Heights do Travis cùng anh trai Jason đồng dẫn cũng mang lại doanh thu khủng.

Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - chồng sắp cưới của Taylor Swift

Khi âm nhạc gặp thể thao: Khối tài sản cực khủng

Cộng lại, khối tài sản của Taylor Swift và Travis Kelce lên đến hơn 1,34 tỷ USD. Đây là con số đủ để họ lọt top những cặp đôi giàu nhất làng giải trí thế giới, sánh ngang với Beyoncé - Jay-Z hay David - Victoria Beckham.

Chưa dừng lại ở đó, với đà thành công hiện tại, giá trị thương hiệu của cặp đôi hứa hẹn còn tăng mạnh. Taylor vẫn đang bận rộn với phần tiếp theo của Eras Tour dự kiến mang về thêm hàng trăm triệu USD, trong khi Travis tiếp tục hướng tới mùa giải NFL mới cùng Kansas City Chiefs.

Cặp đôi quyền lực làng thể thao - giải trí toàn cầu sắp về chung một nhà trong niềm hân hoan của người hâm mộ trên toàn thế giới

Đám cưới "bom tấn" được chờ đợi nhất thế giới

Với khối tài sản khổng lồ, không khó hình dung đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ là sự kiện xa hoa bậc nhất Hollywood. Từ địa điểm tổ chức, dàn khách mời toàn siêu sao, cho đến váy cưới của Taylor - tất cả đều hứa hẹn trở thành tâm điểm toàn cầu.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, Ý có thể là nơi cặp đôi chọn để tổ chức hôn lễ hoặc hưởng tuần trăng mật. Nếu điều này thành sự thật, đám cưới Swift - Kelce chắc chắn sẽ trở thành "Super Bowl của làng giải trí", nơi cả âm nhạc và thể thao cùng hòa chung một bầu không khí.