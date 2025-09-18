Khốc liệt cuộc đua giành vé thăng hạng V-League

Các cầu thủ Bắc Ninh (áo vàng) được nhận diện là ứng viên thăng hạng V-League 2026-2027. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu khởi tranh từ ngày 18-9 với 12 đội tham dự. Theo đó, CLB vô địch đoạt tấm vé trực tiếp dự V-League 2026-2027, đội giành vị trí á quân sẽ thi đấu trận play-off với đội xếp thứ 13 tại V-League 2025-2026. Còn đội xếp thứ 12 phải xuống thi đấu từ Giải hạng Nhì quốc gia 2027.

Có thật sự là cuộc đua song mã?

Sân chơi hạng Nhất ở mùa trước chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của Ninh Bình, khi thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đăng quang với thành tích bất bại. Cũng vì vậy, giải đấu mất đi sự cân bằng trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, mùa giải 2025-2026 sẽ hoàn toàn khác bởi có ít nhất 2 CLB sớm được nhận diện là ứng viên cạnh tranh cho 1,5 suất thăng hạng.

Nặng ký chính là á quân Đồng Nai (đổi tên từ Bình Phước). Thất bại ở trận play-off buộc CLB này phải quyết liệt hơn trong việc đầu tư, để tránh đi lại vào “vết xe đổ” ở mùa trước. Cụ thể, đại diện đến từ Đông Nam bộ đã mời chính ê-kíp huấn luyện của Ninh Bình gồm Giám đốc kỹ thuật Lê Phước Tứ, HLV Nguyễn Việt Thắng cùng trợ lý Trương Đình Luật về dẫn dắt. Song song đó, Đồng Nai nâng cấp mặt chuyên môn bằng dàn cầu thủ từng là trụ cột của HAGL như trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, hậu vệ Lê Văn Sơn, tiền vệ Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương.

Đối trọng của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng là Bắc Ninh. Dù là tân binh, song đại diện đến từ miền Bắc lại sở hữu đội hình dày dạn kinh nghiệm và có chiều sâu ấn tượng. Sự góp mặt của các cựu binh V-League như Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Tuấn Linh hay Hà Đức Chinh hứa hẹn sẽ nâng tầm chất lượng cho CLB. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm HLV người Brazil Paulo Foiani đã mang đến làn gió mới về chiến thuật.

Sức mạnh của Đồng Nai cùng Bắc Ninh phần nào được thể hiện thông qua chiến thắng tại vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025-2026 lần lượt trước Becamex TPHCM và Đại học Văn Hiến.

Quy Nhơn United quyết tâm trở lại V-League. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng đâu chỉ Đồng Nai và Bắc Ninh, những CLB khác như Quy Nhơn United, CLB TPHCM và cả Quảng Ninh đã sẵn sàng tạo ra thế phá bĩnh. Ban lãnh đạo Quy Nhơn United tại lễ xuất quân đã khẳng định quyết tâm trở lại V-League vào mùa tới.

Quảng Ninh, dù không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, nhưng vẫn biết cách tạo điểm nhấn. Ở vòng sơ loại Cúp quốc gia, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn chỉ thất bại trước đội V-League Hà Tĩnh với bàn thua duy nhất ở phút 90+6. Ông Đàn, với kinh nghiệm từng huấn luyện U23 Việt Nam, cùng với 2 cựu binh Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân, chính là điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ Quảng Ninh.

Trong khi đó, việc sáp nhập tỉnh/thành giúp CLB TPHCM (đổi tên từ Bà Rịa - Vũng Tàu) được nâng cấp đội hình bằng các cựu binh V-League như Nguyễn Thanh Thắng, Nguyễn Hạ Long, A Sân, Lâm Thuận, Đoàn Hải Quân, Võ Ngọc Đức…

Hấp dẫn nhờ các ngoại binh

Sau 11 năm, Giải hạng Nhất quốc gia mới cho phép các đội bóng đăng ký ngoại binh trở lại. Việc các cầu thủ nước ngoài góp mặt đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh, không chỉ cho từng CLB mà còn cho toàn bộ giải đấu.

Chỉ có Khánh Hòa không đăng ký ngoại binh, cho thấy phần lớn các đội bóng còn lại đều đánh giá cao tầm quan trọng của yếu tố này.

Cựu binh V-League Jermie Lynch khoác áo Đại học Văn Hiến. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiền đạo người Brazil Kaina Nunes, được Transfermarkt định giá 275.000 euro, là ngoại binh của Bắc Ninh. Chân sút sinh năm 1997 từng thi đấu tại châu Âu, châu Á và dự vòng loại UEFA Conference League. Trong khi đó, Đồng Nai chiêu mộ Alex Sandro. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Cruzeiro danh tiếng, có kinh nghiệm chơi bóng ở giải hạng Nhất Brazil và Hàn Quốc, được định giá 400.000 euro.

Với kinh nghiệm quốc tế và giá trị chuyển nhượng vượt trội so với mặt bằng chung, bộ đôi ngoại binh Brazil được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới, góp phần nâng tầm chất lượng cho Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Trong khi đó, các ngoại binh từng “làm mưa, làm gió” tại V-League như Jermie Lynch (Đại học Văn Hiến), Jeferson Elias (Phú Thọ), Jhon Cley (Đồng Tháp)… hứa hẹn sẽ bùng nổ ở môi trường mới.