Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam

Tối 11/12, tại sân vận động Supachalasai (Thái Lan), vận động viên Hồ Trọng Mạnh Hùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy ba bước nam, mang về niềm vinh quang đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33. Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động nhất lại thuộc về người cha của anh, ông Hồ Trọng Doanh, người đã không thể kìm được nước mắt và run rẩy đứng không vững khi chứng kiến thành quả của con trai.

Với cú nhảy đầy quyết tâm đạt thành tích 16m33, Hồ Trọng Mạnh Hùng không chỉ đăng quang ngôi vô địch SEA Games mà còn thiết lập một cột mốc cá nhân mới. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục tốt nhất trước đây của chính anh là 16m30.

VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng giành HCV

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hùng tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, việc anh trở thành VĐV đầu tiên mang về HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải đấu này càng khiến chiến thắng trở nên ý nghĩa hơn.

Chia sẻ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Hùng cho biết anh vô cùng xúc động: "Lúc đó tôi nhớ đến gia đình đầu tiên, nhớ đến những ngày tháng tập luyện để đạt được thành tích như hôm nay".

Chứng kiến khoảnh khắc con trai bước lên bục vinh quang, ông Hồ Trọng Doanh, bố của Mạnh Hùng đã không thể giữ được bình tĩnh. Trong niềm vui vỡ òa, sự xúc động đã khiến ông "đứng không vững, hai chân run hết lên".

Ông Doanh nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi rất vui, xúc động khi chứng kiến sự nỗ lực của cháu đạt HCV. Lúc này, cảm xúc rất khó tả, chân tôi không đứng vững nữa... Tôi rất xúc động, gia đình cũng cảm thấy tự hào và phấn khởi. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã tận tình dạy dỗ cháu để đạt thành tích tốt như này".

VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng ôm lấy bố

Ông Doanh vô cùng tự hào về con trai, khoảnh khắc cực xúc động của người bố đồng hành với con trong cả chặng đường sự nghiệp

Cú lấy đà mang về HCV

Cú nhảy đạt thành tích 16m33

Hồ Trọng Mạnh Hùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy ba bước nam

Niềm vui giành huy chương vàng