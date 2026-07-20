Khoảnh khắc Lamine Yamal ôm Messi sau chung kết World Cup 2026

Sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, Lamine Yamal tiến đến ôm an ủi Lionel Messi, tạo nên khoảnh khắc được xem là biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ.

Ngày 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup . Ngay sau hiệp phụ, Lamine Yamal đã chủ động tìm đến Lionel Messi, người đang ngồi trên sân lặng lẽ đón nhận nỗi đau sau thất bại.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Messi thất bại ở một trận chung kết World Cup, sau khi Argentina để thua Đức 0-1 tại trận đấu năm 2014 bởi bàn thắng trong hiệp phụ của Mario Gotze.

Lần này, người đánh bại anh là Lamine Yamal và các đồng đội. Sau trận đấu, Yamal chủ động đến an ủi siêu sao người Argentina. Nhiều người xem khoảnh khắc ấy như biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ giữa Messi và Yamal, khi cả hai đều trưởng thành từ học viện La Masia của Barcelona.

Lamine Yamal tiến đến ôm Messi sau khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: AP)

Messi (sinh ngày 24/6/1987) và Lamine Yamal (sinh ngày 13/7/2007) đều đá chính trong trận chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một trận chung kết World Cup có hai cầu thủ thuộc hai đội đối đầu cách biệt từ 20 tuổi trở lên. Ngày sinh của Messi và Yamal cách nhau đúng 20 năm và 19 ngày.

Với chiến thắng cùng Tây Ban Nha, Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ tư trong lịch sử vô địch World Cup. Tính đến ngày 19/7, anh mới 19 tuổi và 6 ngày nhưng đã sở hữu một bản thành tích đáng nể. Yamal hiện đã giành cả chức vô địch EURO 2024 và World Cup 2026. Đây là một bảng thành tích đáng kinh ngạc đối với một cầu thủ mới chỉ bắt đầu sự nghiệp.

Trong ba mùa giải trọn vẹn đầu tiên khoác áo Barcelona, cầu thủ 19 tuổi đã ra sân 150 trận. Trong hai mùa giải gần đây, anh đã ghi được 42 bàn thắng và có 38 pha kiến tạo.

Video: Tây Ban Nha mở tỷ số

Lamine Yamal ra mắt đội một Barcelona vào năm 2023 nên chưa từng thi đấu cùng Messi. Huyền thoại người Argentina rời sân Camp Nou từ năm 2021, sau đó trải qua hai mùa giải cùng Paris Saint-Germain trước khi chuyển sang Inter Miami tại MLS.

Messi đã giành chức vô địch World Cup năm 2022 và hiện đã 39 tuổi, vì vậy khả năng anh tiếp tục thi đấu tại World Cup 2030 được xem là rất khó xảy ra. Dù vậy, sau trận chung kết, siêu sao người Argentina không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tương lai của mình ở đội tuyển quốc gia.

Dẫu đã bước sang tuổi 39, Messi vẫn chứng minh anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Trên hành trình đưa Argentina vào chung kết, anh ghi 8 bàn thắng và đóng góp thêm 4 pha kiến tạo.