Khoảnh khắc hiếm hoi của Miu Lê

Chiều 11/5, ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc Miu Lê chơi tennis. Dù được biết đến là người thường xuyên hoạt động thể thao nhưng đây là khoảnh khắc hiếm hoi dân tình thấy phong thái của nữ ca sĩ sinh năm 1991 trên sân tennis.

Miu Lê trên sân tennis

Cô nàng bắt đầu thử sức với tennis năm 2025

Trong trang phục thể thao năng động, nữ ca sĩ khoe trọn thân hình săn chắc và đôi chân thon gọn. Đây là bộ môn mà Miu Lê làm quen từ tháng 7/2025. Trong video, Miu Lê gây chú ý với vóc dáng thon gọn, săn chắc khi diện trang phục thể thao gồm áo ba lỗ ôm sát và chân váy ngắn màu đen, kết hợp cùng mũ lưỡi trai cá tính. Cô nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ. Tư thế chuẩn bị đánh bóng vừa cho thấy sự nghiêm túc, vừa khéo léo khoe vóc dáng chuẩn. Đây là kết quả xứng đáng sau nhiều năm cô chăm chỉ tập luyện để cải thiện ngoại hình.

Miu Lê chăm chỉ tập gym trước đây

Tuy nhiên, để có được vóc dáng săn chắc, tennis không phải là bộ môn duy nhất. Miu Lê vốn nổi tiếng thích chơi thể thao với lịch trình tập luyện dày đặc. Gym là bộ môn gắn liền với Miu Lê suốt nhiều năm qua. Sau thời gian bị miệt thị ngoại hình, cô đã tìm đến gym để thay đổi bản thân. Nữ ca sĩ không ngần ngại tập những bài tạ nặng để tăng cơ, giúp cơ thể khỏe mạnh và săn chắc hơn thay vì chọn cách giảm cân cực đoan. Ngoài gym, Miu Lê còn từng có thời gian rèn luyện boxing. Bộ môn này không chỉ giúp cô đốt cháy calo hiệu quả, tăng khả năng phản xạ mà còn là cách để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi.