Khoảnh khắc hậu trường lộ rõ nhan sắc thật của Doãn Hải My, visual đỉnh thế này bảo sao Đoàn Văn Hậu mê mệt

Doãn Hải My được đánh giá là nàng WAGs có nhan sắc nổi bật nhất hiện nay. Vị trí top 10 hoa hậu Việt Nam cùng với là vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu giúp cô nàng sinh năm 2001 có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trên mạng xã hội.

Không chỉ thời điểm thi hoa hậu, mà sau khi đám cưới với cầu thủ nổi tiếng Văn Hậu và thậm chí sau khi sinh, sắc vóc của Doãn Hải My còn thêm phần thăng hạng và mặn mà. Mới đây, khoảnh khắc cô nàng ngồi ăn mỳ tại hậu trường make up đã đủ thấy visual đỉnh cỡ nào. Đang ăn nhưng khi lọt vào khung hình mọi góc mặt của nàng WAG đều không có điểm chết.

Hậu trường trang điểm của Doãn Hải My

Nhan sắc không điểm chê của nàng WAG

Doãn Hải My từ nhỏ đã dễ thương. Đến khi lớn lên, mái tóc dài mượt mà, đôi lông mày thanh tú cùng đôi môi cong ngày càng xinh đẹp hơn. Bà xã Đoàn Văn Hậu cũng từng khẳng định nét đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên, thừa hưởng từ bố mẹ.

Cuối năm 2023, sau 3 năm hẹn hò, Văn Hậu - Hải My tổ chức đám cưới linh đình tại Thái Bình và Hà Nội. Đầu tháng 5/2024, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My đã chính thức lên chức bố mẹ khi Hải My hạ sinh con trai đầu lòng. Nhóc tỳ có tên thật là Đoàn Minh Đăng, tên thường gọi ở nhà là bé Lúa.



Sau khi sinh, Hải My đang dần trở lại với công việc bán phụ kiện cho nam giới và quảng cáo mỹ phẩm, thời trang. Nhan sắc xinh đẹp cũng giúp cô nàng thu hút khách hàng hơn rất nhiều. Về phía Văn Hậu, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại thi đấu.

Visual nàng WAG sinh năm 2001