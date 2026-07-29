Khoảnh khắc hài hước giữa Đồng Đồng Cucurella và em trai Lamine Yamal gây sốt cõi mạng, làm mấy cử chỉ cũng hút triệu views

Em trai Yamal "cầu cứu" Cucurella và cái kết khiến dân mạng rần rần.

Dù World Cup 2026 đã kết thúc được 1 tuần, nhưng mới đây khoảnh khắc đời thường dễ thương giữa bé Keyne - em trai 4 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal và hậu vệ Marc Cucurella đã nhanh chóng gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

(Video: MXH X)

Theo đoạn clip lan truyền trên nền tảng X, sau khi trận chung kết khép lại, bé Keyne cùng hai con của Cucurella đã vui đùa thỏa thích ngay trên mặt cỏ sân thi đấu. Khi thấy có "sự cố", cậu bé liền chạy ngay đến chỗ Cucurella để "mách". Đáp lại dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc 4 tuổi, hậu vệ tuyển Tây Ban Nha lập tức pha trò đầy quyết liệt. Dân mạng đoàn rằng Đồng Đồng Cucurella đang suy nghĩ kiểu: "Vậy thì cho chúng thẻ đỏ luôn đi!". Màn tương tác hóm hỉnh cùng nụ cười rạng rỡ của Cucurella khiến bầu không khí ăn mừng xung quanh càng thêm rộn rã.

Khoảnh khắc tương tác hài hước của cầu thủ Tây Ban Nha và em trai Yamal (Ảnh: MXH X)

Tại World Cup 2026, bé Keyne đã trở thành một "ngôi sao nhí" truyền thông thực sự. Dáng vẻ cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài, những cú ôm trọn lấy anh trai sau mỗi chiến thắng cùng sự hồn nhiên khi hòa vào niềm vui chung của toàn đội đã giúp cậu bé chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.

Cậu bé 4 tuổi gây sốt ở World Cup năm nay (Ảnh: CMH)

Về phần Marc Cucurella, bên cạnh phong độ ấn tượng trên sân cỏ, hậu vệ đang khoác áo Real Madrid cũng nhận được nhiều sự mến mộ nhờ hình ảnh người cha mẫu mực. Anh cùng vợ Claudia Rodríguez luôn xem gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Đặc biệt, vợ chồng Cucurella từng cởi mở chia sẻ hành trình đồng hành cùng cậu con trai đầu lòng Mateo (chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ từ năm 3 tuổi) nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương và nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng này.

Những khoảnh khắc giản dị, đầy ắp tiếng cười như cuộc hội thoại giữa Cucurella và em trai Yamal không chỉ đem lại niềm vui cho người hâm mộ, mà còn phác họa trọn vẹn nét ấm áp, gắn kết đằng sau ánh hào quang của những nhà tân vô địch thế giới Tây Ban Nha.