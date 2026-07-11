Khoảnh khắc gây xôn xao nhất World Cup: De Bruyne và Courtois "gương vỡ lại lành" sau bê bối từ mặt vì ngoại tình

De Bruyne - Courtois tại World Cup 202, họ đã làm lành?

Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào khoảnh khắc tiền vệ Kevin De Bruyne và thủ thành Thibaut Courtois đứng sát cánh bên nhau trong trận Tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Bỉ và Tây Ban Nha. Hình ảnh này lập tức làm dấy lên những đồn đoán về một màn “hòa giải thế kỷ” sau hơn một thập kỷ đóng băng quan hệ của hai ngôi sao lớn nhất bóng đá Bỉ.

Khoảnh khắc khiến tất cả phải xôn xao của Kevin De Bruyne và thủ thành Thibaut Courtois

De Bruyne và Courtois khoác vai nhau

Mối thâm thù giữa De Bruyne và Courtois vốn là một trong những drama hậu trường chấn động và tốn nhiều giấy mực nhất lịch sử bóng đá đương đại. Trở lại năm 2014, Caroline Lijnen – bạn gái cũ của De Bruyne đã công khai thừa nhận việc cô lén lút qua lại với Courtois (đồng đội của Bruyne). Vụ bê bối tình ái này đã để lại một vết thương lòng sâu sắc đối với De Bruyne, đồng thời tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng thay đồ của "Quỷ đỏ" châu Âu suốt nhiều kỳ World Cup và EURO liên tiếp.

Suốt nhiều năm qua, truyền thông quốc tế liên tục xác nhận hai công thần của "Thế hệ vàng" nước Bỉ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không trò chuyện và ngó lơ nhau ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính vì vậy, khung hình cả hai khoác vai nhau tại giải đấu năm nay đã ngay lập tức kích thích sự tò mò của dư luận, khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một cái kết có hậu mang tên "gương vỡ lại lành".

Bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh, cả hai ngôi sao đẳng cấp thế giới đã chọn cách cất chiếc tôi và những hận thù cá nhân vào quá khứ để phục vụ cho lợi ích quốc gia. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Courtois vẫn là chốt chặn vững chắc trong khung gỗ, còn De Bruyne tiếp tục sắm vai nhạc trưởng lĩnh xướng hàng công.