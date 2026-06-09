Khoảnh khắc gây sốt của ông Park Hang-seo và Lee Kang-in ở World Cup

Ông Park Hang-seo cùng đội tuyển Hàn Quốc sẵn sàng cho World Cup 2026.

Trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chuẩn bị khởi tranh, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam – ông Park Hang-seo đã chính thức lộ diện trong màu áo ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại chiến dịch World Cup 2026.

Sáng ngày 9/6, chiến lược gia 68 tuổi đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên chụp cùng các học trò, nổi bật là ngôi sao đắt giá Lee Kang-in (PSG), tại khu doanh trại của đội tuyển ở thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah (Mỹ). Đây là địa điểm được Ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc lựa chọn làm bàn đạp rèn quân, giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện khí hậu cao nguyên trước khi di chuyển sang Guadalajara (Mexico) để chính thức bước vào các trận đấu nghẹt thở tại bảng A.

Ông Park Hang-seo khoác vai thân thiết ngôi sao Lee Kang-in (Ảnh: FBNV)

Tại kỳ World Cup năm nay, ông Park Hang-seo đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Hỗ trợ ĐTQG, đồng thời đang là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Với kinh nghiệm 28 năm làm việc tại quê nhà và từng giữ vai trò trợ lý đắc lực cho HLV Guus Hiddink trong kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002, sự hiện diện của ông Park được kỳ vọng sẽ mang lại điểm tựa vững chắc về mặt hậu cần lẫn chuyên môn cho HLV Hong Myung-bo.

BHL và cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Để đối phó với biến số thời tiết thất thường và mùa mưa khắc nghiệt tại Mexico, HLV trưởng Hong Myung-bo cùng Trưởng đoàn Park Hang-seo đã chủ động điều chỉnh linh hoạt lịch trình huấn luyện, chuyển các bài tập nặng sang buổi sáng nhằm bảo vệ tối đa thể trạng của các cầu thủ, tránh nguy cơ chấn thương trước trận đánh lớn. Theo lịch thi đấu tại bảng A, tuyển Hàn Quốc sẽ lần lượt chạm trán Cộng hòa Séc vào ngày 12/6, đối đầu chủ nhà Mexico ngày 19/6 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Nam Phi vào ngày 25/6.

Ông Park Hang-seo với vai trò Trưởng ban Hỗ trợ ĐTQG Hàn Quốc ở World Cup (Ảnh: StarNews)

(Ảnh: StarNews)

Đáng chú ý, ngay sau khi khép lại chiến dịch World Cup 2026 cùng đội bóng quê hương, HLV Park Hang-seo sẽ lập tức bay sang Thái Lan để tiếp quản chiếc ghế nóng tại CLB Kanchanaburi Power theo bản hợp đồng thời hạn 2 năm đã ký kết từ cuối tháng 5.