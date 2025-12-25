Khoảnh khắc đẹp SEA Games 33: Nguyễn Trung Cường và hai bức ảnh gia đình

Trung Cường mang theo hai bức hình gia đình bên mình khi thi đấu tại SEA Games 33. Ảnh: N.T

Gia đình: Động lực lớn nhất

Tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường mang theo bên mình hai bức ảnh gia đình: một là bố mẹ, một là vợ con. Anh xem đó như “bùa hộ mệnh”, cả trong những buổi tập căng thẳng, những ngày chấn thương hay những giải đấu đầy sức ép. “Có những lúc rất mệt, rất nản. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến gia đình, tôi không cho phép mình dừng lại”, anh chia sẻ.

Vì gia đình không có điều kiện sang Thái Lan cổ vũ, Trung Cường cẩn thận để hai tấm ảnh trong ống tay áo thi đấu, như giữ một phần yêu thương luôn sát bên suốt quãng đường 3.000m vượt chướng ngại vật. Giữa nhịp thở gấp gáp và những vòng chạy khắc nghiệt, chỉ cần siết nhẹ tay vào tấm ảnh, anh cảm nhận sự hiện diện thân thuộc, đủ để lòng dịu lại và đôi chân tiếp tục tiến lên.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Trung Cường. Ảnh: FBNV

Khi Trung Cường cán đích, tấm HCV đến như một cái ôm từ quê nhà, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Trên khán đài, hàng vạn khán giả hò reo. Dưới đường piste, Trung Cường giơ cao hai bức ảnh gia đình trước ống kính máy quay rồi bật khóc.

Chia sẻ đầy cảm xúc, anh xin phép nói giọng quê hương Hà Tĩnh: “Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con. Hôm nay con đã làm được. Con chỉ mong bố mẹ ở nhà cũng xem được khoảnh khắc này”.

Vươn lên từ gian khó

Sinh năm 2000 tại Hà Tĩnh, Trung Cường bén duyên với đường chạy từ Hội khỏe Phù Đổng. 16 tuổi, anh đã được gọi vào đội tuyển Quốc gia, thi đấu ở cự ly trung bình - dài, nhanh chóng khẳng định tài năng ở 3.000m vượt chướng ngại vật.

Gia đình làm nông và không có ai theo thể thao, nhưng chính những khó khăn đời thường đã hun đúc ý chí bền bỉ trong anh: học cách nhẫn nại, không bỏ cuộc và tiến lên phía trước.

Trung Cường trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Ảnh: N.T

“Em quyết tâm giành HCV. Có áp lực từ VĐV các nước, nhưng em biến áp lực thành động lực. Khi về đích, em chỉ muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ. Gia đình em nhiều khó khăn, mẹ thường bệnh và không có điều kiện sang Thái Lan cổ vũ, nhưng luôn ủng hộ con từ quê nhà”, Trung Cường nghẹn ngào nói.

Chạy vì gia đình, vinh quang của Tổ quốc

Trước chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật, Trung Cường đã không thành công ở nội dung 5.000m. Áp lực đè nặng khi anh bước vào nội dung sở trường với tư cách đương kim vô địch. Đối thủ bám sát, nhịp độ tăng cao, mỗi lần vượt rào nước là một lần thử thách giới hạn thể lực.

Nhưng Trung Cường không hoảng loạn. Anh giữ nhịp, giữ sự tỉnh táo, như cách anh vẫn đối diện với cuộc sống. Ở những vòng cuối, khi nhiều đối thủ hụt hơi, Trung Cường tăng tốc. Đó là khoảnh khắc của bản lĩnh, kết quả từ những năm tháng nỗ lực trong im lặng.

Trung Cường bảo vệ thành công HCV SEA Games. Ảnh: N.T

Chiến thắng đến, và điều khiến người ta nhớ nhất là khoảnh khắc Trung Cường bật khóc. Khóc vì hạnh phúc, vì không phụ lòng gia đình và vì sự vinh quang của Tổ Quốc.

Trong kỳ SEA Games đầy hào quang, chiến thắng của Trung Cường mang một màu sắc rất khác: lặng lẽ, chân thành và sâu sắc. Ở tuổi còn trẻ, Trung Cường vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng điều đáng quý không chỉ là thành tích, mà là tinh thần thi đấu gắn liền với giá trị gia đình, tình yêu Tổ quốc.

Anh không chạy để trở thành ngôi sao. Anh chạy để làm tròn trách nhiệm của một người con, một người chồng, một người cha và một vận động viên khoác áo đội tuyển Quốc gia. Chính vì vậy, mỗi bước chạy của Trung Cường có lẽ sẽ nặng hơn nhưng cũng vì thế mà đẹp hơn, ý nghĩa hơn.

Chứng kiến câu chuyện xúc động, một người quen cùng quê hương Hà Tĩnh đã viết tặng bố mẹ của Trung Cường bài thơ đầy cảm xúc:

Cha mẹ sinh con chốn núi rừng,

Làng quê một góc tại miền Trung.

Ra sức rèn luyện và phấn đấu,

Đến nay xứng đáng chữ 'Người hùng'.

Vinh danh đứng lên bậc cao nhất,

Huy chương Vàng làm rạng rỡ non sông.