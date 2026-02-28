Khoảnh khắc cô dâu Huyền Trang Mù Tạt mím môi kìm nén nước mắt trong ngày cưới Đức Huy: Nay em đã có chồng!

Sau loạt khoảnh khắc rạng rỡ, hoạt náo trong lễ ăn hỏi, thậm chí gây tranh cãi vì bị nhận xét "thừa năng lượng", cô dâu Huyền Trang (Mù Tạt) lại khiến nhiều người xúc động khi rơi nước mắt trong ngày trọng đại bên tuyển thủ Đức Huy.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Huyền Trang Mù tạt diện áo dài đỏ truyền thống, tay cầm bó hoa nhỏ, đứng cạnh chú rể Đức Huy trong không gian ấm cúng của buổi lễ ở nhà chú rể. Khác với hình ảnh tươi cười, liên tục pha trò ở những video trước đó, nữ MC lộ rõ vẻ nghẹn ngào khi nghi thức chính thức bắt đầu.

Khoảnh khắc cô dâu mím môi kìm nén nước mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khách mời có mặt chia sẻ rằng Huyền Trang xúc động khi nghe lời dặn dò từ gia đình hai bên. Đức Huy đứng cạnh cũng nhẹ nhàng động viên vợ, tạo nên khung hình vừa trang trọng vừa đầy tình cảm.

Trên mạng xã hội, dưới các video ghi lại buổi lễ, không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm: "Đến lúc này mới thấy cô dâu đúng là rất xúc động"m "Vui thế nào thì vui, đến giây phút này ai cũng dễ rơi nước mắt", "Nhìn ánh mắt là biết thương bố mẹ lắm"...

Trước đó, Huyền Trang từng vướng tranh luận khi một số cư dân mạng cho rằng cô quá hoạt bát, liên tục cười nói và tạo dáng trong lễ cưới. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực, nhận định đó là tính cách vốn có của nữ MC - một người luôn tràn đầy năng lượng khi xuất hiện trước ống kính.

Dù có những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận ngày cưới là cột mốc thiêng liêng với bất kỳ cô gái nào. Hình ảnh Huyền Trang rơi nước mắt bên Đức Huy phần nào cho thấy phía sau sự tươi vui là những cảm xúc chân thật, khó giấu trong khoảnh khắc bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.

Hiện những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm m