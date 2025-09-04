Khổ sở vì ngoại binh, ĐT Việt Nam thảm bại 0-4 trước “đại gia” V.League

Chiều nay, ĐT Việt Nam có trận giao hữu kín với CLB Nam Định. Ở trận đấu này, CLB Nam Định dùng đội hình mạnh với nhiều ngoại binh, hòng chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, đặc biệt các sân chơi ngoài Việt Nam.

Ngay hiệp một, CLB Nam Định đã dẫn trước ĐT Việt Nam nhờ công ngoại binh Romulo sau pha phối hợp với Percy Tau.

Quá khó cho ĐT Việt Nam để đấu lại đội hình toàn ngoại binh của Nam Định FC (Ảnh: Nam Định FC).

Sang hiệp hai, CLB “đại gia” của V.League ghi thêm 3 bàn thắng, chốt lại chiến thắng đậm đà 4-0 trước ĐT Việt Nam. Ở hiệp hai này, ĐT Việt Nam đã thay toàn bộ đội hình, trong khi CLB Nam Định chỉ thay một số vị trí chiến thuật, vẫn giữ đa phần các ngoại binh.

Mahmoud Eid là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Thành Nam, Kelly Hublin là người ghi thêm 2 bàn thắng cuối cho CLB Nam Định.

Trận giao hữu kín với đội hình nhiều ngoại binh của Nam Định FC là rất quý giá cho ĐT Việt Nam, khi tới đây ngay cả đấu các đối thủ tại Đông Nam Á, chúng ta cũng sẽ phải gặp nhiều "ngoại binh" của họ (Ảnh: Nam Định FC).

Thất bại 0-4 là rất đậm cho ĐT Việt Nam nhưng cũng cần lưu ý 2 điểm quan trọng ở trận đấu này. Đầu tiên, ĐT Việt Nam vào trận với ý đồ thử nghiệm nhân sự là chủ yếu. Trong khi đó, CLB Nam Định sử dụng đội hình xuất phát toàn ngoại binh – vốn là những cái tên rất ưu tú được đại gia này chiêu mộ về.

Chính bởi thế, việc ĐT Việt Nam thất bại 0-4, trong hoàn cảnh chúng ta không hề sử dụng cầu thủ nhập tịch trước một đội thủ mạnh hàng đầu V.League cũng không quá đáng ngại.

Hãy chờ xem vào ngày 7/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ thể hiện tiếp thế nào trước một đối thủ cũng rất mạnh ở V.League là CLB CAHN.