Khổ như Messi: Nuôi anti-fan trong nhà, toàn bị "cà khịa"

Câu chuyện thú vị về gia đình Messi.

Đằng sau hào quang rực rỡ của Lionel Messi - chủ nhân 8 Quả bóng Vàng và nhà vô địch World Cup 2022 là một tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười tại Mỹ. Cả ba cậu con trai của siêu sao người Argentina và bà xã Antonela Roccuzzo là Thiago, Mateo và Ciro không chỉ thu hút sự chú ý khi nối nghiệp bố tại học viện Inter Miami Academy, mà còn đốn tim người hâm mộ bởi tính cách hóm hỉnh, hồn nhiên cùng những màn "cà khịa" bố cực kỳ lầy lội.

Tổ ấm của Messi và vợ với 3 cậu con trai

Cậu cả Thiago (sinh năm 2012) được biết đến là người chững chạc và điềm đạm nhất nhà. Đang thi đấu nổi bật ở vị trí tiền vệ cho đội U13 Inter Miami với tư duy chơi bóng thông minh và vừa giành chức vô địch giải trẻ, Thiago lại có sở thích khá đặc biệt khi ít khi nhắc về bố mà lại nhắc nhiều đến Cristiano Ronaldo hay muốn một lần chơi bóng cùng Lamine Yamal. Dù vậy, cậu bé lại vô cùng ấm áp và tình cảm. Bức thư tay chép lời bài hát cổ động Muchachos do Thiago gửi tặng bố trước trận Chung kết World Cup 2022 từng khiến cộng đồng mạng xúc động về tình cảm mộc mạc nhưng sâu sắc mà cậu dành cho người cha của mình.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của anh cả, cậu con thứ Mateo (sinh năm 2015) lại là "thánh hài" và được mệnh danh là "anti-fan cứng" nổi tiếng nhất của Messi. Đang chơi cho đội U10 Inter Miami và được đánh giá là người sở hữu đôi chân rê bóng bùng nổ giống bố nhất, Mateo lại rất đam mê việc trêu chọc bố. Messi từng ngậm ngùi chia sẻ nỗi khổ "nuôi anti-fan trong nhà" khi Mateo cố tình chọn làm fan của Liverpool chỉ vì đội bóng này từng thắng đậm Barcelona, hay vô tư nhảy tót lên ăn mừng khi Real Madrid ghi bàn dù đang ngồi ở khu VIP của Barca cùng bố. Cậu nhóc cũng không ngần ngại công khai sự thần tượng dành cho "kỳ phùng địch thủ" của bố là Cristiano Ronaldo.

Antonela và các con

Trong khi đó, cậu út Ciro (sinh năm 2018) tuy còn nhỏ nhưng đã sớm thể hiện sự nghịch ngợm không kém các anh. Bắt đầu tham gia các lớp bóng đá mầm non tại Inter Miami, Ciro gây chú ý bởi dáng chạy và tư thế di chuyển mang đậm "dấu ấn Messi". Trên khán đài, Ciro liên tục tạo nên những khoảnh khắc gây sốt, từ việc nhảy nhót đến mức bị mẹ Antonela "nghiêm mặt" chấn chỉnh tại World Cup cho đến những biểu cảm ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ đùa rằng cậu bé sẽ sớm "nối gót" Mateo trở thành một tay "cà khịa" Messi tiếp theo.

Dù các con thường xuyên trêu đùa và hâm mộ những đối thủ của mình, Messi và Antonela vẫn giữ triết lý nuôi dạy con rất văn minh. Vợ chồng siêu sao Argentina tôn trọng tối đa sở thích cá nhân của các con, không ép buộc các bé phải thần tượng bố hay sống dưới cái bóng hào quang quá lớn. Tại lò đào tạo Inter Miami, cả ba cậu con trai nhà Messi đều đang được phát triển tự nhiên, tập trung học văn hóa song song với việc rèn luyện thể thao để tự viết nên câu chuyện của riêng mình.