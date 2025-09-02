Khó cho đội bóng nhà bầu Hiển

Quãng nghỉ nhường thời gian cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam làm nhiệm vụ vô tình trở nên quý giá với CLB Hà Nội. Sau 3 vòng đầu tiên ở LPBank V-League 1-2025/26, đội bóng của bầu Hiển đang gây nhiều lo lắng với giới mộ điệu khi mới chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm.

Họ hiện thuộc 1 trong 4 đội ở đáy bảng, cùng điểm số với HAGL, SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hoá. Đây là một trong những khởi đầu tệ nhất của CLB Hà Nội một thập niên qua.

Thực tế có những mùa giải CLB Hà Nội khởi động chậm nhưng lại bứt tốc cực mạnh giai đoạn sau. Mùa trước, đội bóng của HLV Makoto cũng có màn “nước rút” ấn tượng để giành vị trí Á quân.

Bầu Hiển đang phải chứng kiến giai đoạn khó khăn, trống danh hiệu dài chưa từng có ở V-League với CLB Hà Nội

Tuy nhiên đấy là thời điểm đội bóng của bầu Hiển có sự ổn định ở cả 3 tuyến, nhân sự ít biến động và đội hình sở hữu những gương mặt xuất sắc bậc nhất bóng đá Việt Nam, có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu bên cạnh dàn ngoại binh mạnh.

Nhưng 5 năm trở lại đây, họ trở thành đội bóng thiếu ổn định nhất khi liên tục thay HLV trưởng. Việc nhiều ngôi sao như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh…chọn cách ra đi thay vì ở lại, dù vì lý do gì, cũng cho thấy Hà Nội không còn giữ được những cầu thủ xuất sắc nhất của mình.

Ba năm qua, CLB Hà Nội dựa nhiều vào Nguyễn Văn Quyết, nhưng không thể phủ nhận anh đang bước sang bên kia đỉnh dốc. Tương tự, Hùng Dũng, Duy Mạnh cũng không còn ở đỉnh cao phong độ.

Chốt chặn quan trọng bậc nhất của CLB Hà Nội hiện nay, trung vệ Thành Chung vừa chơi một trận khá tệ ở thất bại nặng nề 2-4 trước Công an Hà Nội. Sau trận này, HLV Makoto đã đối diện với câu hỏi về khả năng rời ghế sớm.

Mọi tín hiệu đều xấu với CLB Hà Nội, trừ khi bầu Hiển có động thái đủ để đảo ngược xu hướng hiện nay. Cuộc đua vô địch nếu không sẽ vô cùng khó khăn với ông Makoto và các học trò.

