Khiến U23 Hàn Quốc "vỡ trận", U23 Nhật Bản vào bán kết bằng hình ảnh đáng sợ nhất

Tỷ số chung cuộc: U23 Hàn Quốc 0-3 U23 Nhật Bản Ghi bàn: U23 Hàn Quốc: U23 Nhật Bản: Yuito Suzuki (21’, 80’), Hosoya (65’)

Trước trận tứ kết, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn đôi chút so với U23 Nhật Bản. U23 Hàn Quốc vốn là đương kim vô địch, sở hữu nhiều hảo thủ có kinh nghiệm chinh chiến dày dạn thì Nhật Bản chỉ dự giải U23 châu Á năm nay với nòng cốt là lứa U21 với mục đích lớn nhất là tích luỹ để chuẩn bị cho Olympic Paris 2024.



Thế nhưng U23 Nhật Bản đã khiến tất cả phải bất ngờ, bao gồm cả chính U23 Hàn Quốc. Thi đấu với đội hình trẻ hơn song "Samurai xanh" lại tỏ ra quá lì lợm và bản lĩnh, đặc biệt là trong cách mà họ khắc chế sở trường của đối thủ rồi tung ra những miếng đánh "chí mạng" để đối phương phải chịu thua tâm phục khẩu phục.

20 phút đầu trận là thời điểm mà hai đội thi đấu cân bằng. Cách tiếp cận thận trọng khiến cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều duy trì thế trận cực kỳ chặt chẽ. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 21 của trận đấu. U23 Nhật Bản được hưởng cú đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng gần 20m với góc sút rất thuận lợi, Yuito Suzuki tung cú sút căng khiến bóng đập đầu một cầu thủ Hàn Quốc đổi hướng rồi găm thẳng vào lưới, khiến pha bay người của thủ môn Min Seong Jun chỉ mang ý nghĩa minh hoạ.

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn mở tỷ số.

Có được bàn thắng khá sớm, Nhật Bản càng phô diễn những điểm mạnh nhất của họ, đó là khả năng kiểm soát thế trận dựa vào nền tảng kỹ thuật cá nhân và lối chơi pressing tầm cao. "Samurai xanh" đã hoàn toàn khắc chế được lối đá tốc độ của Hàn Quốc.

Thời điểm nửa cuối hiệp 1, U23 Nhật Bản thậm chí còn tạo ra tới 3 cơ hội cực kỳ ngon ăn sau những đường phản công mẫu mực. Đáng tiếc là các chân sút xứ Phù Tang lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi, điển hình là tình huống để một hậu vệ Hàn Quốc phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 45. Nếu dứt điểm tốt hơn, có lẽ Nhật Bản đã sớm dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1.

U23 Hàn Quốc "vỡ trận"

Sau giờ nghỉ, U23 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, trong khi hàng công của U23 Hàn Quốc trong đó có Lee Kang-in còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Nhật Bản thì rốt cuộc hàng phòng ngự của HLV Hwang Sun-hong lại dễ dàng sụp đổ sau những đường phản công mẫu mực của "Samurai xanh".

Những đường phối hợp ngắn đậm chất kỹ thuật của Nhật Bản khiến Hàn Quốc vô cùng vất vả và đến phút 65, "Samurai xanh" tung thêm một "nhát kiếm" để hạ Hàn Quốc. Lại là Suzuki có pha xử lý cá nhân tốt trong vòng cấm và dứt điểm cực mạnh khiến thủ môn của Hàn Quốc phải đẩy ra. Ngay sau đó, Hosoya băng vào đá bồi thành công nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Nhật Bản.

U23 Nhật Bản chơi quá ấn tượng trước U23 Hàn Quốc.

U23 Nhật Bản giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 80, U23 Nhật Bản đã dập tắt mọi hy vọng mong manh của Hàn Quốc bằng bàn thắng thứ 3, vẫn xuất phát từ một đường phản công lợi hại. Lần này, Suzuki tiếp tục toả sáng bằng pha xử lý đẳng cấp, khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi xoay người cứa lòng chân trái đẹp mắt hạ gục thủ môn Min Seong Jun. Bàn thắng này là dấu chấm hết cho nỗ lực của Hàn Quốc. Thời gian ít ỏi còn lại, U23 Hàn Quốc vẫn bất lực trong việc triển khai tấn công và không thể ghi được bàn gỡ danh dự.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 cực kỳ thuyết phục cho U23 Nhật Bản. Kết quả này giúp "Samurai xanh" vào bán kết gặp chủ nhà Uzbekistan. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc chính thức trở thành cựu vương ở đấu trường giải U23 châu Á.

Đội hình xuất phát:

U23 Hàn Quốc: Min Seong Jun, Choi Jun, Lee Kyu Hyuk, Kim Ju Sung, Go Jaeh Yeon, Hong Hyn Seok, Park Jeong In, Yang Hyun Jun, Lee Kang In, Kim Huyn Woo, Kim Taeh Wan

U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Anrie Chase, Riku Handa, Seiya Baba, Rihito Yamamoto, Chima Fujita, Shota Fujio, Koki Saito, Mao Hosoya, Hijiri Kato, Yuito Suzuki

