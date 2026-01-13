Khiến đồng đội của Ronaldo phải nản lòng, thủ môn U23 Việt Nam leo thẳng lên top 1 giải U23 châu Á

Dù để thua với tỉ số 0-1, khách quan mà nói U23 Saudi Arabia đã tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U23 Việt Nam. Nhưng tất cả 7 tình huống dứt điểm trúng đích của họ đều không thể vượt qua được đôi bàn tay thủ môn Trung Kiên.

Thủ thành đang khoác áo CLB HAGL đã có màn trình diễn thượng hạng. Những nỗ lực dứt điểm của cầu thủ đội bạn từ sút xa, đánh đầu cho đến cứa lòng đều bị từ chối. Ngay cả những ngôi sao như Salem Al-Najdi (Al Nassr) hay Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah) rồi Abdulrahman Al-Obaid của Al-Ittihad cũng đều phải bất lực.

Trung Kiên cản phá cú đá của Salem Al-Najdi - cầu thủ đang là đồng đội với Ronaldo tại Al Nassr

Theo thống kê của trang chủ LĐBĐ châu Á, thủ môn Trung Kiên đã vươn lên top 1 những thủ thành cứu thua nhiều nhất giải U23 châu Á 2026 sau trận đấu với U23 Saudi Arabia. Khép lại vòng bảng, “người gác đền” U23 Việt Nam có tổng cộng 11 tình huống cản phá.

Giá trị của Trung Kiên không chỉ nằm ở những pha cứu thua. Sự chủ động trong những tình huống ra vào và xử lý bóng bổng của anh mang tới sự yên tâm lớn cho các đồng đội cũng như HLV Kim Sang-sik. Rất nhiều đường tạt bóng của U23 Saudi Arabia kết thúc bằng việc trái bóng nằm gọn trong tay Trung Kiên.

Một điểm khác đã được thủ thành quê Hưng Yên cải thiện trong thời gian gần đây là khả năng xử lý bóng bằng chân. Trung Kiên sẵn sàng tham gia vào những tình huống triển khai bằng các đường chuyền ngắn mà không vội vàng phá bóng lên phía trên dù bị đội bạn gây sức ép.

Trung Kiên là chốt chặn vững chắc trước khung thành U23 Việt Nam

Càng tiến sâu vào giải đấu, các thử thách dành cho U23 Việt Nam sẽ càng tăng lên. Nhưng với Trung Kiên vững vàng trong khung thành, người hâm mộ tin rằng đoàn quân áo sẽ còn tạo nên thêm những những kỳ tích.